С конца прошлой недели в Эстонии в полицию поступили сообщения о четырех случаях, когда жертвы телефонного мошенничества послушно отнесли деньги в посылочный автомат или передали их якобы курьеру. Деньги на самом деле попали в руки мошенников и пропали, поэтому полиция просит людей быть бдительными и предупредить об опасной схеме своих близких.
Мошенники убедили людей отнести наличные в почтовый автомат или передать их «курьеру»
Как передала BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, преступники звонят и представляются сотрудниками банка, полиции или оператора мобильной связи.
Звонящий утверждает, что у человека возникла проблема с банковским счетом и нужно действовать быстро, чтобы решить ее. Например, сообщают, что доступ к банковскому счету получил незнакомец или что номер принадлежащего человеку телефона изменен.
Звонящий убеждает человека снять все деньги с банковского счета и отнести их в почтовый автомат. При этом жертву убеждают, что сотрудник банка якобы положит эту наличность на более надежный счет. Также сообщалось об инциденте, когда человека даже просили встретиться на улице, чтобы передать деньги якобы сотруднику банка.
Как стало известно полиции, в понедельник житель Таллинна передал 7300 евро предполагаемому «курьеру». Утром того же дня другому человеку позвонили, представились сотрудником предприятия Elisa и заявили, что необходимо продлить контракт. Для этого были запрошены данные человека, которые он предоставил по телефону.
Вскоре после этого человеку поступил еще один звонок, в котором абонент представился полицейским и заявил, что в предыдущем звонке человек разговаривал якобы с мошенниками. Чтобы предотвратить неправомерное использование предоставленной информации, человека попросили снять наличные со счета и отнести их в почтомат фирмы Omniva. Потерпевшая, 69-летняя женщина, положила в ячейку почтомата наличные в размере 10 000 евро.
Во вторник житель Таллинна, подчинившись уговорам мошенников, своими руками отнес и положил в почтомат 20 000 евро.
В четверг 68-летний мужчина сообщил в полицию, что в среду он снял в посылочном автомате 5 000 евро.
Еще в одном случае 43-летняя женщина также сообщила, что ей позвонили якобы из фирмы Tele2 и сказали, что кто-то якобы изменил номер ее телефона, и переадресовали звонок сотруднику полиции, который на самом деле оказался мошенником. Женщине сказали, что ее вовлекают в операцию по поимке человека, изменившего номер ее телефона. Она догадалась, что это мошенничество, и прекратила разговор. Потерянные людьми деньги вернуть не удалось.
Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны подчеркнула, что полиция, банки и операторы мобильной связи никогда не просят и не будут просить людей отнести свои наличные в почтовый автомат или передать их курьеру.
«Поэтому, если вам звонят и утверждают, что якобы что-то случилось с вашим счетом или телефонным номером, что якобы нужно действовать быстро и в итоге вам предлагают отнести деньги в почтовый автомат, пожалуйста, прервите разговор и сообщите об этом в полицию. Это преступники, которые используют всевозможные уловки, чтобы обманом выманить у людей деньги. Это один из таких способов и, пожалуйста, предупредите своих близких об этой схеме», - призвала пресс-служба полиции.