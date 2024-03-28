Мошенники убедили людей отнести наличные в почтовый автомат или передать их «курьеру»

В четверг 68-летний мужчина сообщил в полицию, что в среду он снял в посылочном автомате 5 000 евро.

Еще в одном случае 43-летняя женщина также сообщила, что ей позвонили якобы из фирмы Tele2 и сказали, что кто-то якобы изменил номер ее телефона, и переадресовали звонок сотруднику полиции, который на самом деле оказался мошенником. Женщине сказали, что ее вовлекают в операцию по поимке человека, изменившего номер ее телефона. Она догадалась, что это мошенничество, и прекратила разговор. Потерянные людьми деньги вернуть не удалось.

Пресс-служба Департамента полиции и погранохраны подчеркнула, что полиция, банки и операторы мобильной связи никогда не просят и не будут просить людей отнести свои наличные в почтовый автомат или передать их курьеру.

«Поэтому, если вам звонят и утверждают, что якобы что-то случилось с вашим счетом или телефонным номером, что якобы нужно действовать быстро и в итоге вам предлагают отнести деньги в почтовый автомат, пожалуйста, прервите разговор и сообщите об этом в полицию. Это преступники, которые используют всевозможные уловки, чтобы обманом выманить у людей деньги. Это один из таких способов и, пожалуйста, предупредите своих близких об этой схеме», - призвала пресс-служба полиции.