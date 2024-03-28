В Центрах здоровья обещают устранить страдания, усугубляемые нехваткой семейных врачей, взамен в них хотят больше денег и от государства, и от пациента. Особую пикантность ситуации придает то, что за составление планов на будущее, согласно которым закон будет в дальнейшем изменен, отвечают в первую очередь сами Центры здоровья.
Центры здоровья готовы решить проблемы с семейными врачами за счет пациентов и больниц
«Эта система, созданная в 1990-е годы, когда я еще был семейным врачом, в любом случае мертва», – сказал Куйдо Нымм (Партия правых), глава Общества врачей экстренной медицины, и пояснил, что первоначальная задумка о докторе, который будет стареть вместе со своими пациентами, больше не работает. Большинство приемов осуществляют помощники врачей и врачи общей практики, которые часто поочередно работают в центрах семейной медицины.
В Мярьямаа уже десять лет не находят семейного врача – а это десять процентов от общего числа тех регистров, у которых годами были временные замещающие. Всего это столько людей, что их общая численность равнялась бы количеству жителей городов Тарту, Пайде и Раквере вместе взятых. Если учесть пациентов семейных врачей, достигших пенсионного возраста, к этому списку добавится еще столько же человек. В общей сложности почти пятая часть населения может в любой момент остаться без семейного врача.
Семейные врачи сейчас
- Почти треть семейных врачей Эстонии, или 260 врачей из 860, достигли пенсионного возраста.
- Из 786 регистров у 77 нет своего семейного врача.
- Исходя из средней величины регистра семейного врача, количество людей, входящих в регистры врачей и помощников врачей, достигших пенсионного возраста и уже находящихся в пенсионном возрасте в течение пяти лет, должно составлять около 385 тысяч человек.
Источники: Эстонское квалификационное агентство, Касса здоровья
И ситуация, похоже, только ухудшается. В опубликованном на прошлой неделе исследовании Эстонского квалификационного агентства OSKA говорится, что пятая часть нынешнего общего количества врачей уйдет с работы в ближайшее десятилетие, то есть вместо 860 семейных врачей должно остаться 690. И это в том случае, если и в будущем врачи будут выходить на пенсию в возрасте 71 года, как это теперь, и каждый год к работе будут приступать 25 новых врачей.
Хотя пенсионный возраст с тех пор и увеличился, врачей общей практики пенсионного возраста теперь стало более чем в два раза больше, чем это было в 2010 году
Количество семейных врачей пенсионного возраста по уездам (В 2010 г. – те, кто старше 63 лет, в 2024 г.– те, кто старше 65 лет)
Источники: Институт развития здоровья, Министерство социальных дел
Весной прошлого года резидентуру завершили двадцать семейных врачей. Хотя государство и увеличило заказы на обучение, видно, что места, предназначенные для семейных врачей, как правило, остаются пустыми, поскольку студенты выбирают стать каким-то другим специалистом или вообще не поступают в резидентуру. В августе прошлого года Тартуский университет с помощью дополнительного конкурса пытался найти пятнадцать человек для прохождения ими обучения на специальность семейного врача.
За последние четыре года в среднем восемнадцать семейных врачей ежегодно заканчивали резидентуру по семейной медицине.
Источник: Тартуский университет
Министерству социальных дел пока не удалось заставить увеличиваться количество семейных врачей, а это означает, что придется начать объединять регистры. Для этого в ближайшее время планируется изменить закон, чтобы Касса здоровья могла более свободно переводить людей из одного регистра семейных врачей в другой. Если человеку не нравится врач, которого ему дали принудительно, ему придется самому подыскать нового семейного врача.
Также в будущем регистр больше не придется привязывать к конкретному семейному врачу, а можно будет скопом передать юридическому лицу, владельцем которого является семейный врач. В начале года Tervisagentuur OÜ было предоставлено право в течение трехлетнего испытательного периода вести в Тырва три регистра, в которых в сумме 5200 людей, и нанимать для этого только одного семейного врача. Для выполнения остальной медицинской работы будут привлекаться врачи общей практики.
Дольше всех без семейного врача остаются жители Мярьямаа и Сетумаа
Начало периода замещения/Населенный пункт/Уезд/Замещающий врач/Медицинское учреждение
Источник: Касса здоровья
Специалист Кассы здоровья Реэлика Лахт отметила, что Хаапсалу, Ида-Вирумаа и Рапламаа также являются проблемными местами, где годами не удается найти даже временного врача. Если бы было где взять врача, регистры можно было бы предложить сразу восьмидесяти семейным врачам.
Бесплатно – только базовые услуги
Недавно в комиссии Рийгикогу по социальным делам был представлен новый план развития здравоохранения первого уровня (первичная помощь). Несмотря на нехватку семейных врачей, врачи хотят в будущем взять на себя новые задачи, которые потребуют больше работы и будут приносить больше денег. Если раньше решение относительно регистров, не имеющих семейного врача, ожидалось от центров семейного врачей, то в будущем решать проблему должны Центры здоровья.
В Эстонии 62 центра оказания первичной медицинской помощи
- По сравнению с обычными центрами семейных врачей, где работают врачи и медсестры, Центр здоровья с более просторными помещениями обходится налогоплательщикам дороже, поскольку туда также необходимо принять физиотерапевта и акушерку. Дополнительные деньги предусмотрены на руководство центром и наем дополнительной медсестры.
- В 2014–2020 годах на евроденьги были построены помещения для 55 центров оказания первичной медико-санитарной помощи (Центров здоровья). Бюджет поддержки составил 68,3 миллиона евро, самофинансирование не менее 25 процентов. Требование о возврате пособия отпадает, если семейные врачи проработают на месте 20 лет.
- В июне прошлого года владельцы 21 медицинского центра основали НКО Esmatasandi Tervisekeskuste Liit («Союз центров оказания первичной медицинской помощи»), целью которого было стать сильной группой заинтересованных.
Источники: Касса здоровья, Министерство социальных дел, НКО Esmatasandi Tervisekeskuste Liit
Аннели Тальвик, одна из основательниц НКО Esmatasandi Tervisekeskuste Liit, семейный врач Аннели Тальвик, подтвердила, что если бы центры получили свободу действий и необходимые средства от государства, то для оказания помощи были бы привлечены врачи общей практики, чтобы организовать медицинскую помощь семейных врачей населению по всей Эстонии: каждый центр семейных врачей будет прикреплен к своему Центру здоровья, где пациент сможет получать также те услуги, которые не предлагает центр его семейного врача.
По словам Тальвик, в медицинских центрах также нужны новые должности: HR, руководители и менеджеры по качеству. Для связи с поставщиками социальных услуг также потребуется так называемый офицер связи.
Также необходимо договорится о базовых услугах семейного врача, которые будут предоставляться бесплатно. Человек должен будет начать самплатить за остальное.
Кюлли Фридеманн, генеральный НКО Esmatasandi Tervisekeskuste Liit, пояснила, что в настоящее время они ограничены законами – некоторые услуги предоставлять за деньги запрещено. Например, семейный врач может не брать с человека плату за инъекцию.
Министр здравоохранения Риина Сиккут (Социал-Демократическая партия) подтвердила, что более одной пятой общих расходов на здравоохранение поступает непосредственно из кармана пациентов. «Такая доля самообеспечения слишком высока и подвергает людей риску обеднеть, поэтому нет места для роста самообеспечения».
По словам Тальвик, большой объем работы, который раньше выполнялся в поликлинике больницы, теперь выполняет семейный врач – нагрузка распределилась прямо противоположным образом, поэтому распределение денег между семейными врачами и больницами должно быть пересмотрено.
Дополнительные деньги за счет больниц
С этим не согласен Урмас Суле, руководитель Союза больниц Эстонии: «Касса здоровья не распределяет деньги на основании того, что кто-то говорит, что мне больше нужно». Он отметил, что стоимость здравоохранения стремительно растет из-за двух факторов. Во-первых, затраты на рабочую силу во всей отрасли: в прошлом году минимальная заработная плата врачей и медсестер выросла на 20 процентов, в этом году – на 10 процентов. Во-вторых, новые технологии, чрезвычайно дорогостоящее лечение и использование более дорогих лекарств, чем раньше, требуют дополнительных денег. «99 процентов средств расходуется в больницах», – сказал Суле.
Семейный врач Ээро Мерилинд (Партия реформ), член комиссии Рийгикогу по социальным делам и один из основателей Союза центров оказания первичной медицинской помощи, летом прошлого года писал в Postimees, что, если бы врачи-специалисты могли в будущем принимать пациентов и в центрах семейных врачей и арендовать собственные помещения на деньги от Кассы здоровья, медицинская помощь стала бы более доступной. В настоящее время закон этого не позволяет.
Почему врачи-специалисты должны хотеть массово распределяться между больницей и Центрами здоровья, необходимо выяснить, но от этого точно выиграет застройщик, построивший медицинский центр на евроденьги, который затем найдет более эффективное использование своих помещений и заработает дополнительную арендную плату. Мерилинд также построил при поддержке евроденег Центр здоровья в Нымме в Таллинне, где работают семь семейных врачей с семью регистрами, включая его самого.
Суле из Союза больниц не отрицает, что те заболевания, которые не требуют вмешательства врача-специалиста, дешевле лечить у семейного врача. «Однако нужно учитывать, что людям также нужна помощь в ночное время – сохранение этой возможности является очень трудной задачей для больниц. Если начать искать способы, как перевести врачей-специалистов в Центры здоровья, то пострадает круглосуточная готовность больницы к лечению больных» – настаивает он. Работа врача больницы включает в себя не только амбулаторные приемы, но и операции и ночные смены.
Эвелин Аавиксоо, член правления Общества врачей гигиены труда, отметила, что на рынке есть врачи общей практики, не окончившие резидентуру, но система, которая долгое время была разбалансирована, развалилась. Поскольку врачей везде не хватает, врачи общей практики иногда даже просят более высокую зарплату, чем врачи-специалисты, и получают желаемое – из-за этого у них и теряется мотивация идти в резидентуру, пояснила она.
Медицинское страхование от работодателя – это модно
- В прошлом году 1340 работодателей предоставили дополнительное медицинское страхование в общей сложности 55,6 тысячам сотрудников.
- Страховые выплаты работодателей достигли 19 миллионов евро и росли самыми быстрыми темпами в страховом секторе шестой год подряд.
- Если раньше сотрудники ждали от работодателя бесплатного кофе или возможности посещать тренажерный зал, то теперь они ожидают медицинской страховки.
- Специальная страховая выплата, освобожденная от подоходного налога, составляет с 2018 года 400 евро на одного работника в год, и на данный момент ее повышение не планируется.
Источник: Союз страховых обществ Эстонии, Министерство социальных дел
Аавиксоо привела в пример психологов, чьи услуги государство старается покупать по цене значительно ниже рыночной, что привело к тому, что клинические психологи не распределяются по больницам или на уровне первичной помощи, но большая часть из них консультируют людей в порядке частной практике.
По словам Ирьи Лутсар («Ээсти 200»), члена комиссии Рийгикогу по социальным делам, в настоящее время план здравоохранения первого уровня ориентирован на семейных врачей.
В то время как международное экспертное учреждение недавно подготовило сценарии будущего для больниц, семейные врачи запросили у министерства не менее четверти миллиона евро, чтобы написать сценарий собственного будущее. Министерство социальных дел объяснило Postimees решение о финансировании следующим образом: в то время они могли использовать евроденьги для больниц, но не для составления плана здравоохранения первого уровня. Однако это не объясняет, почему чиновники министерства сами не руководят разработкой политики.
Гигиену труда – в руки семейных врачей
В ходе обсуждение плана развития в комиссии Рийгикогу по социальным делам выявилось стремление семейных врачей вместе с деньгами взять на себя деятельность врачей по гигиене труда.
Против этой идеи выступает Общество врачей гигиены труда. «Если вы просто объедините семейную медицину и гигиену труда, это не приведет к созданию более компетентных специалистов или высококачественных услуг по гигиене труда в рамках практики семейной медицины по всей Эстонии», – сказала Эвелин Аавиксоо, член правления общества.
Министр здравоохранения Риина Сиккут (Социал-Демократическая партия) смотрит на ситуацию иначе: поскольку врачи по гигиене труда распределены по регионам неравномерно, то, возможно, необходимую помощь можно было бы предложить и в Центрах здоровья. Она добавила, что необходимо будет пересмотреть, как часто офисные работники должны проходить осмотр у врача по гигиене труда.
По словам Аавиксоо, чтобы стать врачом по гигиене труда, нужно учиться четыре года в резидентуре. «Мы имеем дело с единственным специалистом, который систематически занимается укреплением и профилактикой здоровья всех сотрудников предприятий. Но большая часть рабочего времени семейных врачей уходит на пожилых людей и детей».
Она подчеркнула, что сотрудничество с семейными врачами, безусловно, крайне необходимо, но создание иерархий пациентам не помогает. «Решения в другом. Например, в медицине по-прежнему существует много работы, которую могла бы выполнять медсестра вместо врача или человек без медицинского образования вместо медсестры. Это высвободило бы огромное количество ресурсов», – считает она.
Кадри Мяги-Лехтс, член совета Центрального союза работодателей, также поддерживает интеграцию гигиены труда и семейной медицины: наряду с рисками рабочей среды при медицинском осмотре часто выявляются и другие риски. «К сожалению, в настоящее время существует пропасть между помощью семейного врача и трудового здравоохранения, риски для здоровья, выявленные при обязательном медицинском осмотре и не связанные с работой, в большинстве случаев остаются известны самим работникам и доходят до семейного врача только по воле самого пациента».
Однако, по мнению Мяги-Лехтси, такая интеграция не должна стать для государства средством привлечения дополнительных денег на здравоохранение за счет работодателей.