Центры здоровья готовы решить проблемы с семейными врачами за счет пациентов и больниц

«Эта система, созданная в 1990-е годы, когда я еще был семейным врачом, в любом случае мертва», – сказал Куйдо Нымм (Партия правых), глава Общества врачей экстренной медицины, и пояснил, что первоначальная задумка о докторе, который будет стареть вместе со своими пациентами, больше не работает. Большинство приемов осуществляют помощники врачей и врачи общей практики, которые часто поочередно работают в центрах семейной медицины.

В Мярьямаа уже десять лет не находят семейного врача – а это десять процентов от общего числа тех регистров, у которых годами были временные замещающие. Всего это столько людей, что их общая численность равнялась бы количеству жителей городов Тарту, Пайде и Раквере вместе взятых. Если учесть пациентов семейных врачей, достигших пенсионного возраста, к этому списку добавится еще столько же человек. В общей сложности почти пятая часть населения может в любой момент остаться без семейного врача.

Семейные врачи сейчас Почти треть семейных врачей Эстонии, или 260 врачей из 860, достигли пенсионного возраста.

Из 786 регистров у 77 нет своего семейного врача.

Исходя из средней величины регистра семейного врача, количество людей, входящих в регистры врачей и помощников врачей, достигших пенсионного возраста и уже находящихся в пенсионном возрасте в течение пяти лет, должно составлять около 385 тысяч человек. Источники: Эстонское квалификационное агентство, Касса здоровья