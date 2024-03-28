Дубай теряет привлекательность для состоятельных россиян

По словам банкиров и инвестиционных специалистов, приток российских денег в ОАЭ демонстрирует признаки замедления. Никто из них не прогнозирует массового оттока средств, которые уже находятся в ОАЭ, но собеседники агентства говорят, что страна вряд ли увидит новые крупные притоки.

Некоторые российские эмигранты рассматривают возможность переезда в новые юрисдикции или даже возвращения домой, поскольку наплыв эмигрантов в Дубае приводит к росту арендной платы и ежедневных расходов.

В отличие от США и ЕС, страна Персидского залива не имеет санкций против России.

Тем не менее, российские компании, которые открывают банковские счета, теперь чаще сталкиваются с проверкой со стороны местных банков, поскольку ОАЭ находятся под усиленным давлением США в борьбе с потенциальным уклонением от санкций, рассказали источники Bloomberg.

Инвестиционная иммиграционная компания Henley & Partners наблюдает уменьшение количества россиян, которые открывают свой бизнес в ОАЭ, «поэтому тенденция идет на спад».

«На самом деле, некоторые из российских клиентов либо сократили свои активы в Дубае, которые они купили два года назад, либо сохранили здесь небольшую базу, но переехали обратно в Москву или в другие доступные и очень привлекательные юрисдикции, такие как Маврикий», - рассказал представитель компании.

Банки ОАЭ, в частности Emirates NBD Bank PJSC, Mashreqbank PSC и First Abu Dhabi Bank PJSC, усилили проверку российских юридических лиц и в последние месяцы пытались обеспечить большее соответствие санкциям США.

Банкиры в Дубае сообщили, что хотя рядовые россияне среднего класса, которые не попали под санкции, в основном не сталкивались с большими проблемами при открытии счетов, несколько подсанкционных россиян получили отказ в обслуживании в банках.

Некоторые из тех, кто имеет политическую принадлежность или связи с лицами, попавшими под санкции, также столкнулись с трудностями при открытии банковских счетов, сообщили источники.