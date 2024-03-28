Дуров сообщил о «десятках тысяч» попыток отправить в Telegram призывы к терактам

«Четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность», - пишет Дуров в своем телеграм-канале.

«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», - добавил он.

Дуров добавил, что со следующей недели пользователи в России, Украине и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения.

Ранее в четверг Роскомнадзор заявил, что не видит необходимости ограничения работы телеграма в России. Там заявили «РИА Новости», что с 2021 года по требованиям ведомства администрация Telegram удалила «более 256 тысяч запрещенных материалов». Дуров эти данные не комментировал.

Утром СМИ со ссылкой на комментарий провластному телеграм-каналу Shot сообщали, что представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Дурова внимательнее следить за тем, чтобы его мессенджер не был «инструментом в руках террористов».

На вопрос, не планируют ли власти России снова попытаться заблокировать телеграм, Песков ответил так: «Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет. Но, безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, он все больше становится инструментом в руках террористов, используется в целях террористических».