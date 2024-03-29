«Деловитой Эстонии не помешает стать чуть гостеприимнее»: эксперт по продажам – о секретах успешной торговли

- А на кого вы учились?

- Я учился в морской академии по специальности «логистика и управление портами». Но образование учит не профессии, оно учит справляться с трудностями окружающего мира. Это хороший упор, чтобы оттолкнуться и дальше идти самому. Четыре года я проработал в порту Мууга, а потом взял и ушел в продажи! Отец, конечно, два дня со мной не разговаривал, но сейчас он полностью меня поддерживает. Почему ушел? Транзит начал падать, и я понял, что мой заработок под серьезной угрозой. И только потому, что политики что-то не поделили.

- Ну и как же это – вы взяли и пошли в продажи?

- Мой первый ментор по продажам сразу сказал, что мой заработок – это комиссионные, которые зависят только от меня. Команда, в которой я начинал, перепродавала в торговых центрах услуги Starman, который потом купила Elisa. Я попробовал и побил рекорд своего ментора на пятый или шестой день.

Еще 10 лет назад так называемый «дигибокс» от Starman - приемник кабельного ТВ - был оправданным вложением средств. Фото: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

- То есть вы – тот молодой человек, который с нами здоровается, а мы ускоряем шаги?