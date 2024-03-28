Полиция призывает участников движения быть осторожными

Как передала BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, статистика показывает, что именно в хорошую погоду происходит больше аварий, а хорошие дорожные условия зачастую влияют на скорость движения, поэтому полиция просит водителей следить за спидометром.

«В наши дни есть и более эффективные способы завести новые знакомства, поэтому при передвижении по дорогам следует соблюдать безопасную дистанцию с едущим впереди автомобилем», - добавила пресс-служба.

В Департаменте полиции напомнили, что прежде чем садиться за руль после употребления алкоголя, важно дать организму достаточно времени, чтобы переработать его. «Если водитель не уверен в своей трезвости, то надо либо найти способ проверить уровень содержания алкоголя в крови - или выбрать другой способ передвижения», - призвала полиция, рекомендуя также присмотреть за своими нетрезвыми друзьями и знакомыми.