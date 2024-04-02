МНЕНИЕ ⟩ При выборе профессии лучше следовать мечте, а не идти на поводу у стереотипов

Также это последний год, когда идет набор на программы профориентации, одна из которых ориентирована на военных беженцев с Украины. Цель этой программы - помочь недавно прибывшим в Эстонию подросткам сориентироваться в системе образования и подготовиться к продолжению своего учебного пути в колледже.

С учетом предстоящих изменений в рамках реформы профессионального образования я призываю молодых людей подходить к выбору своей будущей профессии более внимательно. Больше не будет возможности бесконечно пробовать и бросать учебу в поисках подходящего пути. Не стоит выбирать профессию лишь для получения среднего образования, потому что потом может быть уже невозможно бесплатно переучиться на другую специальность.

Подростки должны выбирать свое будущее сами

Молодым людям я советую прислушаться к себе, обратиться за советом к карьерному консультанту, изучить учебные программы, пообщаться с теми, кто уже обучается или работает в выбранной области. Главное - не принимать решение по принципу «друг пошел, и я пошел», «папа - электрик, и меня сюда отправили», «мне нравится программировать роботов, но говорят, что мехатроник - это не подходящая профессия для девочки». Не отказывайтесь от своей мечты из-за устаревших стереотипов и не принимайте навязанных решений. Сейчас и здесь вы выбираете свое будущее, по крайней мере, на ближайшие несколько лет, и никто, кроме вас самих, не может принять это решение.

Дорогие родители, пожалуйста, предоставьте вашим детям право самостоятельно выбирать свой путь. Не пытайтесь воплощать в них свои неосуществленные мечты или защищать их от ошибок. Помогите им найти информацию или возможность более тесного знакомства с выбранным направлением и всегда поддерживайте их в принятом решении. Ждем вас 4 апреля в Тартуском прикладном колледже, где мы с радостью ответим на ваши вопросы! С программой мероприятия вы можете ознакомиться на нашем сайте voco.ee.