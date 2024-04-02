Апрель по традиции является месяцем, в который многие учебные заведения проводят дни открытых дверей, предназначенные для потенциальных будущих учащихся. Руководитель опорного центра Тартуского прикладного колледжа (VOCO) Ксения Георге напоминает о предстоящих изменениях в рамках реформы профессионального образования и призывает молодых людей подходить к выбору профессии более внимательно, прислушиваясь и к своему сердцу.
МНЕНИЕ ⟩ При выборе профессии лучше следовать мечте, а не идти на поводу у стереотипов
Весна - время принятия решений, связанных с образованием: куда в первый класс отдать ребенка? В гимназию или профессиональное образование направить своего подростка? Какое решение девятиклассник сам примет после получения среднего образования? А, может быть, взрослому человеку стоит пойти снова поучиться самому?
В какой-то момент перед каждым из нас встают подобные вопросы. Чтобы облегчить принятие осознанных решений, учебные заведения весной открывают свои двери для всех желающих познакомиться поближе с учебными программами и атмосферой обучения. Не исключением является и Тартуский прикладной колледж (VOCO), где день открытых дверей состоится уже 4 апреля.
Моя практика показывает, что в возрасте 16-19 лет многие подростки не знают, чем бы они хотели заниматься в будущем, и имеют искаженное представление о рынке труда, в результате они часто не в состоянии сделать осознанный выбор, что приводит к высокой отчисляемости как на первом курсе профессионального образования, так и в университете. Конечно, один день весной не решит эту проблему, но может помочь немного разобраться. На мой взгляд, подобные мероприятия обязательны к посещению.
В рамках дня открытых дверей в VOCO родители и абитуриенты могут лично ознакомиться с предлагаемыми программами, познакомиться с профессиями на практике, получить актуальную информацию о поступлении и задать все интересующие вопросы. Желающие могут сразу получить консультацию у специалиста по карьере, рекомендации по написанию мотивационного письма, и подать заявку на поступление.
Особое внимание следует уделить подросткам с особыми образовательными потребностями; для того чтобы избежать ошибок в выборе специальности, важно проконсультироваться с опорными специалистами колледжа. Также важно, чтобы те, кто приходят из маленьких школ или классов, оценили масштабы места, куда они собираются поступать. В Тартуском прикладном колледже обучается около 3000 учеников по более чем 80 программам, и не каждому подходит такое большое учебное заведение. Поэтому важно своими глазами увидеть, с чем имеешь дело.
Прыгнуть в последний вагон
Хотя основной целевой группой мероприятия являются выпускники 9-х классов, взрослым также стоит обратить внимание на эту возможность. Если вы задумывались о получении профессионального образования, ближайший учебный год - последний, когда это можно сделать без ограничений. Уже с 2025/2026 учебного года бесплатное профессиональное образование для тех, у кого уже есть высшее или профессиональное образование, перестанет быть столь легкодоступным. Если вы давно рассматриваете предлагаемые специальности и взвешиваете возможность обновить свои знания, то сейчас самое время это сделать, потому что в дальнейшем за новое образование придется платить.
Тем, у кого только основное образование, а получение среднеспециального откладывалось по разным причинам, стоит учесть, что, поступив в этом году, на большинстве специальностей еще можно успеть получить и профессию, и среднее образование за три года. В дальнейшем для получения среднеспециального образования придется учиться уже четыре года.
Также это последний год, когда идет набор на программы профориентации, одна из которых ориентирована на военных беженцев с Украины. Цель этой программы - помочь недавно прибывшим в Эстонию подросткам сориентироваться в системе образования и подготовиться к продолжению своего учебного пути в колледже.
С учетом предстоящих изменений в рамках реформы профессионального образования я призываю молодых людей подходить к выбору своей будущей профессии более внимательно. Больше не будет возможности бесконечно пробовать и бросать учебу в поисках подходящего пути. Не стоит выбирать профессию лишь для получения среднего образования, потому что потом может быть уже невозможно бесплатно переучиться на другую специальность.
Подростки должны выбирать свое будущее сами
Молодым людям я советую прислушаться к себе, обратиться за советом к карьерному консультанту, изучить учебные программы, пообщаться с теми, кто уже обучается или работает в выбранной области. Главное - не принимать решение по принципу «друг пошел, и я пошел», «папа - электрик, и меня сюда отправили», «мне нравится программировать роботов, но говорят, что мехатроник - это не подходящая профессия для девочки». Не отказывайтесь от своей мечты из-за устаревших стереотипов и не принимайте навязанных решений. Сейчас и здесь вы выбираете свое будущее, по крайней мере, на ближайшие несколько лет, и никто, кроме вас самих, не может принять это решение.
Дорогие родители, пожалуйста, предоставьте вашим детям право самостоятельно выбирать свой путь. Не пытайтесь воплощать в них свои неосуществленные мечты или защищать их от ошибок. Помогите им найти информацию или возможность более тесного знакомства с выбранным направлением и всегда поддерживайте их в принятом решении. Ждем вас 4 апреля в Тартуском прикладном колледже, где мы с радостью ответим на ваши вопросы! С программой мероприятия вы можете ознакомиться на нашем сайте voco.ee.