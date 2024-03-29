Рассекая лед под Страдивари: в Таллинн приезжает шоу фигуристов Kings on Ice

Эдвин Мартон – признанный скрипач-виртуоз, обладатель премии Грэмми и победитель Евровидения, играющий на легендарной скрипке Страдивари. Его мощные трогательные мелодии сопровождают выступления крупнейших фигуристов, создавая неповторимую в своем изяществе атмосферу.

На фоне трогающих до глубины души композиций Мартона фигуристы создают на льду великолепные картины и рассказывают изобретательные истории. Каждый номер обещает быть уникальным – ведь все они подготовлены специально для этой программы. Зрители станут свидетелями захватывающих подъемов, элегантных дорожек и невероятных прыжков, от которых перехватывает дыхание.

Скрипач-виртуоз Эдвин Мартон. Фото: Wikimedia Commons

Среди участников шоу:

Хавьер Фернандес - семикратный чемпион Европы и двукратный чемпион мира.

Адам Сиао Хим Фа - французский фигурист, чемпион Европы 2023 и 2024 годов, победитель Гран-при Франции ISU 2023 года (ноябрь).

Илья Малинин - американский фигурист, бронзовый медалист чемпионата мира (2023), победитель финала Гран-при (2023), чемпион США (2023), победитель командного чемпионата мира (2023).

Малинин является первым и единственным в истории фигуристом, который успешно выполнил на соревнованиях четверной аксель, а также исполнил все четверные прыжки на соревнованиях.

Илья Малинин - золотой медалист чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале, март 2024. Фото: Eric Bolte/USA TODAY Sports via Reuters Con

Лоена Хендрикс – фигуристка из Бельгии, серебряный (2022) и бронзовый призёр (2023) чемпионатов мира, серебряный призёр чемпионата Европы (2023), победительница Skate America 2023 (октябрь), Победительница Чемпионата Европы 2024.

Александр Селевко - эстонский фигурист, Серебряный призёр чемпионата Европы (2024), трёхкратный чемпион Эстонии (2020—2022), участник Олимпийских игр (2022).

22-летний Александр Селевко стал первым эстонским фигуристом, завоевавшим медаль на чемпионате Европы.

Лоена Хендрикс на чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале, март 2024. Фото: GEOFF ROBINS/AFP

Также выступают:

Пара Анастасии Метелкиной и Луки Берулава из Грузии, завоевавшая серебро чемпионата Европы 2024; Киган Мессинг (Keegan Messing) - канадский фигурист, серебряный призёр чемпионата четырёх континентов (2023); Филипп Варрен (США), Иван Ригини (Италия), Полина Эдмундс (США), Алексия Паганини (Швейцария), Климент Пинель (Франция), венгерская пара Марии Игнатьевой и Даниила Шемко, и наконец, звезды эстонского фигурного катания Михаил Селевко, Нина Петрыкина и Арлет Леванди.

Не упустите возможность погрузиться в мир грации и красоты на льду!

Продолжительность шоу : два отделения по 50 минут с антрактом.