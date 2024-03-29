Тяжелые ДТП: двое детей попали под колеса машин

В 16:35 в Пярну у дома на улице Канали, 2d произошло ДТП: 84-летний мужчина на автомобиле Chevrolet сбил 11-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу.

В 17:34 у дома на Тяхесаю-теэ, 2 в Таллинне, по предварительным данным, автомобиль BMW, которым управлял 55-летний мужчина, свернул налево и наехал на переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 13-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Всего за прошедшие сутки произошло шесть ДТП, в каждом из которых пострадали по одному человеку: один велосипедист, два пешехода и три водителя. Также от вождения были отстранены семь нетрезвых водителей.