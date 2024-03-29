Фото ⟩ Верный друг: собака спасла жизнь целой семье

В Центр тревоги в 3:05 поступил вызов в деревню Тромси, где во дворе рядом с домом и сараем загорелась надворная постройка. О пожаре спящей семье сообщила их собака.

Когда прибыли спасатели, здание полыхало открытым огнем. Удалось не допустить распространения огня на дом и сарай, где содержались куры, сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

Огнем были повреждены окна и дверь дома, пострадали также сарай и внедорожник, припаркованный у надворной постройки.

В пожаре пострадал и автомобиль. Фото: Lõuna päästekeskus

Инспектор Кайдо Воор сообщил, что в сгоревшем здании была теплица, отапливаемая старой банной печью. Пожар начался в проходе в стене дымохода печи, где от жара воспламенились деревянный каркас и пленка теплицы. В качестве дымохода использовалась обычная металлическая труба, хотя разрешено использовать только специальную дымовую трубу с двойными стенками.

Возгорание могло начаться из-за банной печи. Фото: Lõuna päästekeskus