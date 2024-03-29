В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погиб вернувшийся из Украины полковник спецназа ГРУ

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на Telegram-канал выпускников суворовских училищ и знакомого военного, главу самарского отделения организации «Офицеры России» Артура Маливанчука.

По словам Маливанчука, во время теракта Мясников получил три пулевых ранения, он был госпитализирован, но спустя три дня умер. Он значился в списке раненых в «Крокус Сити Холле», который МЧС опубликовал на следующий день после нападения террористов, 23 марта.

Мясников служил в третьей бригаде спецназа Генштаба ВС России. Он приехал с фронта в Москву за несколько дней до теракта, чтобы увидеться с семьей.

До поездки на войну в Украину Мясников, как пишет Маливанчук, служил в Таджикистане и Косово. Как передает «Медиазона», согласно утечкам из российских баз данных, офицер был зарегистрирован по служебному адресу Знаменка, 19 - это здание Генштаба.

По официальным данным на утро 29 марта, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 143 человека, еще 360 получили ранения.