Подешевело ⟩ Сегодня электричество стоит особенно выгодно

Самой высокой - 58,63 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет сегодня поздно вечером, с 21 до 22 часов.

Самой низкой она была в пятницу рано утром, с 3 до 5 часов, когда она упала до 16,99 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия сегодня будет стоить столько же, сколько и в Эстонии.

В Финляндии она будет на 3% дешевле и составит в среднем 24,06 евро за мегаватт-час.

Выше всего средняя биржевая стоимость электроэнергии поднимется в Польше, где она составит 66,01 евро за мегаватт-час и будет наивысшей в ценовой зоне Nord Pool.

В феврале средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 75,89 евро за мегаватт-час, что на 32,9% меньше, чем в феврале 2023 года, когда средняя месячная цена составила 113,12 евро за мегаватт-час.

По сравнению с январем средняя биржевая цена упала на 40%.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии - в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час.