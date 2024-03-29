Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюрьмы за кражу миллиардов у клиентов криптовалютной биржи FTX

Судья также заявил, что Бэнкман-Фрид солгал во время дачи показаний, когда сказал, что не знал, что его хедж-фонд потратил депозиты клиентов, взятые в FTX.

Федеральные прокуроры добивались тюремного заключения сроком от 40 до 50 лет. Однако адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Мукасей настаивал, что более уместным было бы наказание в виде лишения свободы на пять с небольшим лет.

«Мне жаль»

«Клиенты пострадали, и я вовсе не хотел преуменьшить значение этого. Мне кажется, я недостаточно сказал об этом в ходе процесса, и хочу за это извиниться», — заявил на суде Бэнкман-Фрид.

«Они вложили в это много сил, а я все это выбросил на ветер, и это преследует меня каждый день», — сказал он по поводу своих коллег по бирже.

Трое бывших коллег миллиардера, выступая в суде в качестве свидетелей, заявили, что что он поручил им использовать средства клиентов FTX для покрытия убытков Alameda Research. Все трое признали себя виновными в мошенничестве.

Во время слушания адвокат Мукасей постарался сделать все, чтобы его подзащитного не ставили в один ряд с такими печально известными мошенниками, как Бернард Мэдофф.