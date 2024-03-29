От смартфона до электромобиля: китайская Xiaomi бросает вызов Tesla

Xiaomi производит мобильные телефоны, ноутбуки и другие электронные устройства и занимает третье место в мире по продаже смартфонов. Хотя автомобилями она раньше не занималась, новую машину уже сравнивают с последними моделями Porsche.

Компания рассчитывает, что ее нынешние клиенты заинтересуются SU7 еще и потому, что она будет оснащена той же операционной системой, что и другая электронная продукция Xiaomi.

Как заявил в ходе презентации SU7 основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь, он поставил на карту свою репутацию, бросив вызов крупнейшему китайскому производителю электромобилей, компании BYD, а также основателю Tesla Илону Маску.

Новый автомобиль в базовой комплектации будет стоить 215 900 юаней (около 29 тысяч долларов).

По словам Лэя, новинку его компании можно сравнивать с Model 3 от Tesla, хотя в чем-то она превосходит американский седан.

«Думаю, мы можем предложить пользователям Model 3 лучший продукт», — отметил он.

Покупателям будут предложены на выбор девять цветов кузова и специальные опции, такие как симулятор звучания спорткара, караоке и встроенный холодильник.

Автомобили будут производиться на заводе государственного предприятия BAIC Group в Пекине, которое потенциально может выпускать до 200 тыс. машин в год.

В ближайшие 10 лет Xiaomi намерена инвестировать в производство электромобилей $10 млрд.