Китайский производитель электроники Xiaomi объявил, что выходит на рынок электромобилей с новой моделью Speed Ultra 7 (SU7), которая в четверг была представлена в Пекине.
От смартфона до электромобиля: китайская Xiaomi бросает вызов Tesla
Xiaomi производит мобильные телефоны, ноутбуки и другие электронные устройства и занимает третье место в мире по продаже смартфонов. Хотя автомобилями она раньше не занималась, новую машину уже сравнивают с последними моделями Porsche.
Компания рассчитывает, что ее нынешние клиенты заинтересуются SU7 еще и потому, что она будет оснащена той же операционной системой, что и другая электронная продукция Xiaomi.
Как заявил в ходе презентации SU7 основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь, он поставил на карту свою репутацию, бросив вызов крупнейшему китайскому производителю электромобилей, компании BYD, а также основателю Tesla Илону Маску.
Новый автомобиль в базовой комплектации будет стоить 215 900 юаней (около 29 тысяч долларов).
По словам Лэя, новинку его компании можно сравнивать с Model 3 от Tesla, хотя в чем-то она превосходит американский седан.
«Думаю, мы можем предложить пользователям Model 3 лучший продукт», — отметил он.
Покупателям будут предложены на выбор девять цветов кузова и специальные опции, такие как симулятор звучания спорткара, караоке и встроенный холодильник.
Автомобили будут производиться на заводе государственного предприятия BAIC Group в Пекине, которое потенциально может выпускать до 200 тыс. машин в год.
В ближайшие 10 лет Xiaomi намерена инвестировать в производство электромобилей $10 млрд.
Китай является крупнейшим рынком электромобилей в мире.
Как пишет AFP со ссылкой на данные исследовательской компании Rystad Energy, из всех новых электрокаров, проданных во всем мире в декабре прошлого года, 69% пришлось на Китай. В этом году аналитики прогнозируют, что из 17,5 млн проданных машин на КНР придется 11,5 млн или 65%.
Китай активно продвигает автомобили на рынках Европы и Юго-Восточной Азии, в прошлом году он обошел Японию и стал крупнейшим мировым экспортером автомобилей, а Илон Маск недавно назвал китайских автопроизводителей «самыми конкурентоспособными автомобильными компаниями мира».
«Честно говоря, я думаю, что если не будут установлены торговые барьеры, то они практически уничтожат большинство других автомобильных компаний», — сказал он в январе.
В Китае зарегистрировано уже 129 производителей электромобилей, однако лишь 20 из них смогли получить долю в один или более процентов местного авторынка, согласно данным Bloomberg.
Лидером в сфере производства электромобилей (и главным конкурентом Tesla) является китайская BYD, которой принадлежит почти 33% рынка.
BYD начинала как производитель аккумуляторов, и ее батареями до сих пор пользуются многие мировые гиганты, включая Tesla и BMW.
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