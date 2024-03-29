Два молодых человека открыли стрельбу в Тарту

«Использование стартового пистолета и страйкбольного оружия допустимо только в отведенных для этого местах, но ни в коем случае не в городе или общественном месте, где передвигаются другие люди. Еще более предосудительна стрельба по людям, которую молодой человек совершил на прошлой неделе из страйкбольного пистолета. Если кто-то вызывает у других страх стартовым пистолетом или страйкбольным оружием или угрожает ими окружающим, это является нарушением, за которое можно привлечь и к уголовной ответственности», - добавил руководитель следственной группы.

Поскольку молодые люди действовали в общественном месте, где их действия ставили под угрозу жизнь и здоровье случайных прохожих, а также чувство безопасности людей, которые видели и слышали стрельбу, на этот случай полиция, так и прокуратура отреагировали со всей серьезностью.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы пребывание в общественных местах было безопасным. Незаконное применение любого вида оружия на улице существенно подрывает чувство безопасности, - сказал прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Тоомас Койтмяэ. - Есть основания полагать, что один из молодых людей также использовал доступный каждому в магазине стартовый пистолет, переделанный в огнестрельное оружие. Однако такое самодельное огнестрельное оружие, запрещенное для гражданского использования, по своей сути еще более опасно для самого стрелка».

Поэтому 23 марта Лыунаская окружная прокуратура обратилась в Тартуский уездный суд с просьбой взять 20-летнего молодого человека под стражу. Тартуский уездный суд согласился с позицией прокуратуры и заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

«У 20-летнего молодого человека есть действующее уголовное наказание и испытательный срок, который ему назначили за угрозу и серьезное нарушение общественного порядка всего год назад. Кроме того, при обнаружении такого количества наркотиков есть основания предполагать, что у подозреваемого был план их сбыта. Поэтому суд счел арест полностью обоснованным, чтобы не допустить совершения новых преступлений», - заявил прокурор Койтмяэ.

В отношении 20-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям Пенитенциарного кодекса, касающихся угроз, незаконного обращения с огнестрельным оружием и незаконного обращения с наркотическими веществами в крупном размере. Прокуратура не просило арестовать 21-летнего подозреваемого, а уголовное производство против него продолжается по статье об угрозах.