21 марта полиция задержала двух молодых человек, которые угрожали предметами, похожими на оружие, и стреляли из них в людей в Тарту. В ходе обысков также были обнаружены наркотики.
Два молодых человека открыли стрельбу в Тарту
Вечером 19 марта в Центр тревоги поступило сообщение, что молодые люди бегают между домами в Тарту в районе Аннелинн и стреляют из пистолетов. Полицейские, прибывшие на место происшествия, не смогли сразу задержать этих молодых людей, но в течение следующих нескольких часов было установлено, что за стрельбу несут ответственность двое совершеннолетних молодых людей, стрелявших как из страйкбольного оружия, так и из оружия, которое, вероятно, было переделано из стартового пистолета в огнестрельное оружие.
21 марта по подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний молодой человек. При обыске его вещей было обнаружено возможное огнестрельное оружие и 33 грамма вещества, которое при экспресс-тесте дало положительный результат на амфетамин. По подозрению в совершении преступления также был задержан 21-летний молодой человек, который угрожал людям и стрелял в людей из страйкбольного оружия.
Руководитель следственной группы Тартуского отделения полиции Каур Вяйкене напомнила, что предметы, похожие на оружие, не являются игрушками. «Стартовые пистолеты и страйкбольные пистолеты выглядят как настоящее оружие, ходить с ними и стрелять из них в общественных местах - вызывать страх у других людей и это крайне безответственно. Также сотрудник полиции, реагирующий на происшествие, не знает, с чем именно имеет дело. Мы всегда относимся к сообщениям, связанным с оружием, с наивысшим приоритетом и реагируем на вызов усиленным составом, как если бы это было настоящее огнестрельное оружие. Поэтому стреляющий из предмета, похожего на оружие, подвергает себя серьезной опасности», - сказал он.
«Использование стартового пистолета и страйкбольного оружия допустимо только в отведенных для этого местах, но ни в коем случае не в городе или общественном месте, где передвигаются другие люди. Еще более предосудительна стрельба по людям, которую молодой человек совершил на прошлой неделе из страйкбольного пистолета. Если кто-то вызывает у других страх стартовым пистолетом или страйкбольным оружием или угрожает ими окружающим, это является нарушением, за которое можно привлечь и к уголовной ответственности», - добавил руководитель следственной группы.
Поскольку молодые люди действовали в общественном месте, где их действия ставили под угрозу жизнь и здоровье случайных прохожих, а также чувство безопасности людей, которые видели и слышали стрельбу, на этот случай полиция, так и прокуратура отреагировали со всей серьезностью.
«Все мы заинтересованы в том, чтобы пребывание в общественных местах было безопасным. Незаконное применение любого вида оружия на улице существенно подрывает чувство безопасности, - сказал прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Тоомас Койтмяэ. - Есть основания полагать, что один из молодых людей также использовал доступный каждому в магазине стартовый пистолет, переделанный в огнестрельное оружие. Однако такое самодельное огнестрельное оружие, запрещенное для гражданского использования, по своей сути еще более опасно для самого стрелка».
Поэтому 23 марта Лыунаская окружная прокуратура обратилась в Тартуский уездный суд с просьбой взять 20-летнего молодого человека под стражу. Тартуский уездный суд согласился с позицией прокуратуры и заключил подозреваемого под стражу на два месяца.
«У 20-летнего молодого человека есть действующее уголовное наказание и испытательный срок, который ему назначили за угрозу и серьезное нарушение общественного порядка всего год назад. Кроме того, при обнаружении такого количества наркотиков есть основания предполагать, что у подозреваемого был план их сбыта. Поэтому суд счел арест полностью обоснованным, чтобы не допустить совершения новых преступлений», - заявил прокурор Койтмяэ.
В отношении 20-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям Пенитенциарного кодекса, касающихся угроз, незаконного обращения с огнестрельным оружием и незаконного обращения с наркотическими веществами в крупном размере. Прокуратура не просило арестовать 21-летнего подозреваемого, а уголовное производство против него продолжается по статье об угрозах.