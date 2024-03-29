Выброшенная прежними хозяевами на улицу Нуки - робкая кошка, которая предпочитает наблюдать за посетителями приюта Pesaleidja издалека.
Жестоко выброшенная на улицу Нуки ждет новых хозяев уже три года
«Брошенная», потому что Нуки уже была стерилизована, когда ее нашли на улице – это значит, что она когда-то была домашней.
Стоит ли удивляться, что Нуки, пережив такое предательство, замкнулась в себе.
Душевную боль, которую испытывает Нуки, отражают ее прекрасные большие глаза. На данный момент кошка ждет нового дома уже более трех лет.
К людям Нуки относится настороженно, однако общаться с ней все же можно – нежно разговаривая и поглаживая рукой, надо только набраться терпения.
Волонтеры приюта Pesaleidja считают, что покой и стабильная домашняя обстановка порой творят чудеса с такими замкнутыми кошками, как Нуки.
Если дать кошке достаточно время для адаптации, возможно, в глазах Нуки появится искорка доверия.
Нуки родилась в 2016 году, в приюте Pesaleidja она находится с 2021 года. Кошка была найдена в Тамсалу.
Нуки прошла все необходимые процедуры - привита, стерилизована, чипирована, проглистована.
Если вы хотите предложить осторожной Нуки новый дом, заполните анкету приюта.