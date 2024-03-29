Жестоко выброшенная на улицу Нуки ждет новых хозяев уже три года

«Брошенная», потому что Нуки уже была стерилизована, когда ее нашли на улице – это значит, что она когда-то была домашней.

Стоит ли удивляться, что Нуки, пережив такое предательство, замкнулась в себе.

Душевную боль, которую испытывает Нуки, отражают ее прекрасные большие глаза. На данный момент кошка ждет нового дома уже более трех лет.

К людям Нуки относится настороженно, однако общаться с ней все же можно – нежно разговаривая и поглаживая рукой, надо только набраться терпения.

Волонтеры приюта Pesaleidja считают, что покой и стабильная домашняя обстановка порой творят чудеса с такими замкнутыми кошками, как Нуки.

Если дать кошке достаточно время для адаптации, возможно, в глазах Нуки появится искорка доверия.

Нуки родилась в 2016 году, в приюте Pesaleidja она находится с 2021 года. Кошка была найдена в Тамсалу.

Нуки прошла все необходимые процедуры - привита, стерилизована, чипирована, проглистована.

Если вы хотите предложить осторожной Нуки новый дом, заполните анкету приюта.