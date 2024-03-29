Галерея ⟩ В Таллинне проходит крестный ход

Об этом BNS сообщили в Союзе церквей Эстонии, отметив, что шествие Крестного хода началось 29 марта в 12.30 от таллиннской Епископальной Домской церкви и продолжится с традиционными остановками у церкви Святого Олафа (Олевисте), католического собора Святых Петра и Павла, церкви Святого Иоанна в Таллинне и церкви Каарли в Таллинне.

Страстная пятница - это воспоминание о страстях Иисуса и дне его смерти, а также шествие по этому пути. 14 остановок на Крестном пути говорят о страданиях, заботе, утешении, боли, смерти и надежде.

В этом году размышления о Крестном пути написал архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийльма.

За Страстной пятницей следует Тихая Суббота, которая после периода молчания открывает самый важный церковный праздник - Пасху. Пасха празднует воскресение Христа и его победу над смертью, а также историю искупления человека.