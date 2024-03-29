SEB: малое количество станций для зарядки тормозит продажи электромобилей в Эстонии

В переданном комментарии Карофельд отмечает, что до пятипроцентной отметки, которая является важным прорывом для внедрения электромобилей, Эстонии еще далеко - в настоящее время в стране зарегистрировано чуть более 6 тысяч электрокаров.

«Следующим шагом должно стать создание зарядной инфраструктуры, необходимой для перехода на электромобили в спальных районах. Это невозможно без четкой поддержки со стороны государства и местных самоуправлений», - считает Карофельд.

По его словам, пособие на покупку электромобиля, предлагаемое Центром инвестиций в окружающую среду, в своем нынешнем виде не выполняет своей цели. «Размер пособия заслуживает одобрения, но не настолько, чтобы позитивно повлиять на выбор покупателя», - отметил Карофельд.

Он признал, что покупка приличного электромобиля в настоящее время дорогое удовольствие и это утверждение подтверждается статистикой лизингового отдела SEB.

Как считает Карофельд, чтобы интерес к электромобилям в Эстонии снова начал расти, необходимо найти способы на государственном уровне поддержать строительство зарядной инфраструктуры и в спальных.

«Житель многоквартирного дома видит проблему по двум причинам - зарядное устройство нередко находится слишком далеко от его дома - и цена на электроэнергию от зарядного устройства ему зачастую не по карману. Рационально мыслящий житель Эстонии не станет торопиться с покупкой электрокара из-за высоких эксплуатационных расходов и сопутствующих этому неудобств», - добавил Карофельд.