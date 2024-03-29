Жительница Латвии Полина - инвалид первой группы - недавно приступила к учебе. Хотя Полина очень умна и образованна, в конце января прошлого года она все же попала в лапы мошенников. В результате неудачного совпадения у девушки были выведены денежные средства на сумму почти 3000 евро, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3.
«Банк сказал: сами дураки, сами виноваты». У девушки украли почти 3000 евро
Мать Полины рассказала журналистам, что все началось с того, что дочери отказали в выплате в размере 1000 евро. Мать сказала, чтобы Полина зашла в интернет-банк, что девушка и сделала. В приложении открылось неприятное зрелище - произведен денежный платеж в размере 2800 евро.
За минуту до этого Полина получила СМС-сообщение от якобы принадлежащего Судебной администрации приложения Elieta.lv, в котором ее призвали авторизоваться в системе с помощью приложения Smart-ID и посмотреть решение. У Полины действительно сейчас идет активное судебное разбирательство, поэтому она думала, что СМС касается указанного дела.
Сразу после подозрительных действий жертва обмана обратилась в банк. Оператора попросили заблокировать перевод денег на оба счета, но попытки были тщетны, так как деньги уже ушли.
Вскоре пришел ответ от банка Citadele, в котором просьба о блокировке перевода была отклонена. «Сказали: сами дураки, сами виноваты. Сами должны следить», - отметила мать Полины.
Они обе обратились в Госполицию Латвии, но с конца января никаких сообщений от учреждения не получали.
В полиции Bez Tabu ответили, что по факту незаконного использования данных начато уголовное производство. Полина признана потерпевшей, по уголовному делу продолжается расследование.
Полина подала в банк иск о возмещении ущерба, но безуспешно. Руководитель IT-отдела банка Citadele Роберт Бирзгалис говорит, что есть много способов перехватить потерянные деньги, но для этого важнее всего, чтобы клиент быстро и оперативно проинформировал банк.
Эксперт в области технологий и разоблачитель мошенничеств Элвис Страздиньш призывает людей тщательнее беречь свои данные и оценивать каждое полученное сообщение, якобы отправленное государственными учреждениями.