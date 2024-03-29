Опрос: около 70 процентов жителей Эстонии совершают онлайн-покупки, исходя из цены

Об этом BNS логистическая компания сообщила отметив, что по сравнению с годом ранее показатель увеличился на восемь процентов. Чувствительность к ценам заставляет потребителей больше обращать внимание на скидки, рекламные кампании и более дешевые альтернативные товары, что объясняет, почему почти 80 процентов постоянных интернет-покупателей совершают покупки в международных интернет-магазинах.

«Более половины (58 процентов) жителей Эстонии ищут скидки как в интернет-магазинах, так и в обычных магазинах. Этот показатель за год увеличился на десятую часть и иллюстрирует чувствительность жителей Эстонии к росту цен. Помимо акций, на решение о покупке влияет выгодная доставка, отсутствие каких-либо дополнительных комиссий, связанных с заказом, а также возможность недорого вернуть товар», - рассказал менеджер по продажам и маркетингу логистической компании DPD Eesti Янек Кивимурд.

Что касается местных интернет-покупателей, то также важно, что более 80 процентов совершали покупки в европейских интернет-магазинах и чуть более 41 процента - в соседних странах. «Исследование показывает, что хотя заказы из Китая (57 процентов) являются наиболее популярными, немецкие (43 процента) и английские (37 процентов) интернет-магазины также находятся на вершине списка покупателей», - добавляет Кивимурд.