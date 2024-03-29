По данным общеевропейского опроса, проведенного логистической компанией DPD, 68 процентов интернет-покупателей Эстонии считают цену наиболее важным фактором при принятии решения о покупке.
Опрос: около 70 процентов жителей Эстонии совершают онлайн-покупки, исходя из цены
Об этом BNS логистическая компания сообщила отметив, что по сравнению с годом ранее показатель увеличился на восемь процентов. Чувствительность к ценам заставляет потребителей больше обращать внимание на скидки, рекламные кампании и более дешевые альтернативные товары, что объясняет, почему почти 80 процентов постоянных интернет-покупателей совершают покупки в международных интернет-магазинах.
«Более половины (58 процентов) жителей Эстонии ищут скидки как в интернет-магазинах, так и в обычных магазинах. Этот показатель за год увеличился на десятую часть и иллюстрирует чувствительность жителей Эстонии к росту цен. Помимо акций, на решение о покупке влияет выгодная доставка, отсутствие каких-либо дополнительных комиссий, связанных с заказом, а также возможность недорого вернуть товар», - рассказал менеджер по продажам и маркетингу логистической компании DPD Eesti Янек Кивимурд.
Что касается местных интернет-покупателей, то также важно, что более 80 процентов совершали покупки в европейских интернет-магазинах и чуть более 41 процента - в соседних странах. «Исследование показывает, что хотя заказы из Китая (57 процентов) являются наиболее популярными, немецкие (43 процента) и английские (37 процентов) интернет-магазины также находятся на вершине списка покупателей», - добавляет Кивимурд.
По словам директора отдела оборотного капитала и расчетных решений банка SEB Кристо Оямаа, из-за инфляции, потребители становятся более чувствительными к ценам, а более дешевые альтернативные товары становятся более привлекательными. Инфляция также может повысить интерес к зарубежным интернет-магазинам с большими объемами, что дает им возможность предлагать более привлекательные цены.
«В некоторых категориях товаров, таких как продукты питания или одежда и обувь, уровень цен в Эстонии намного превышает средний уровень по Европейскому союзу. Из-за более низкой покупательной способности товары, скорее всего, будут все чаще приобретаться в зарубежных интернет-магазинах в целях экономии. Наиболее распространенными иностранными каналами покупок в Эстонии являются, например, Amazon, Ebay и Aliexpress», - сказал он.
«Рост популярности международных интернет-магазинов подтверждает и статистика карточных платежей Банка Эстонии, согласно которой в 2023 году покупок в зарубежных интDернет-магазинах было совершено на 9 процентов больше, чем в 2022 году. Это 1,6 миллиарда евро», - сообщил Оямаа.
Согласно общеевропейскому исследованию DPD, жители Эстонии главными препятствиями для онлайн-покупок считают наличие товаров на складе, негативные отзывы в социальных сетях, длительные сроки доставки или незнание точного времени прибытия посылки.
«У местных интернет-магазинов есть возможности улучшить пользовательский опыт, например, отображая время прибытия товаров и добавляя описания продуктов. Со своей стороны транспортные компании предлагают несколько дополнений для отображения ожидаемой даты прибытия посылки, а также простые решения по возврату», - добавил Кивимурд.