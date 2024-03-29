C понедельника, 1 апреля, госкомпания Enefit Power законсервирует убыточный блок совместного производства Балтийской электростанции минимум на год, а решения в отношении работников электростанции пока нет, пишет ERR.
Блок производства Балтийской электростанции прекращает работу, решения о работниках пока нет
«Мы стараемся предложить части сотрудников возможность продолжения работы в развивающейся химической промышленности. Мы примем окончательное решение, когда будут уточнены ожидания собственника к Enefit Power», - сказал руководитель компании Андрес Вайнола, слова которого приводит пресс-служба предприятия.
Обязательство по поддержанию управляемой резервной мощности будет обеспечиваться энергоблоками электростанции Аувере и Эстонской электростанции.
Из-за падения цен на газ и электроэнергию и по причине высокой цены на CO2 производство электроэнергии на основе сланца больше не является конкурентоспособным на рынке, отметили в госкомпании.