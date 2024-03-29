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Блок производства Балтийской электростанции прекращает работу, решения о работниках пока нет

rus.postimees.ee
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Балтийская электростанция "Enefit Power" и находящаяся на ее территории резервная газовая котельная отвечают за отопление целого большого города Нарва.
Балтийская электростанция "Enefit Power" и находящаяся на ее территории резервная газовая котельная отвечают за отопление целого большого города Нарва. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

C понедельника, 1 апреля, госкомпания Enefit Power законсервирует убыточный блок совместного производства Балтийской электростанции минимум на год, а решения в отношении работников электростанции пока нет, пишет ERR

«Мы стараемся предложить части сотрудников возможность продолжения работы в развивающейся химической промышленности. Мы примем окончательное решение, когда будут уточнены ожидания собственника к Enefit Power», - сказал руководитель компании Андрес Вайнола, слова которого приводит пресс-служба предприятия.

Обязательство по поддержанию управляемой резервной мощности будет обеспечиваться энергоблоками электростанции Аувере и Эстонской электростанции.

Из-за падения цен на газ и электроэнергию и по причине высокой цены на CO2 производство электроэнергии на основе сланца больше не является конкурентоспособным на рынке, отметили в госкомпании.

Подробности читайте на новостном портале ERR.

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