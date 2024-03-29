Коллеги из спортивной редакции Postimees написали перед товарищеским матчем сборной Эстонии по футболу с Финляндией, что центральный защитник Мяртен Кууск подтвердил на пресс-конференции, что Эстония идет на матч с целью победить. «Мы собираемся приложить все усилия и победить - меньшей цели не может быть», - сказал он.
Это такая знакомая песня, раздражающе заезженная. Учитывая последние результаты сборной Эстонии, это ни что иное как хвастовство. Игнорирование реальности. Небылица. Эта песня повторяется снова и снова. Не ставят ли себя в неловкое положение те, кто бросает такие громкие слова?
Эстония естественно проиграла Финляндии со счетом 1:2. По крайней мере, это не такой позор, как на матче с Польшей, где счет был 1:5. В тот бой они тоже рвались, хотели мужественно стоять на защите. Но это не сработало.
Я понимаю, что многие задаются вопросом, что я имею против футбола. Претензий не было бы, если бы обещания и результаты сборной Эстонии не находились в таком явном противоречии, если бы великие дела творились не только на словах, но и на стадионе, если бы слабая игра не покрывалась громкими словами. К сожалению, так происходит уже много лет.
Эстонский футбол позорит Эстонию. Именно потому, что футбол настолько популярный, каждый, кто хотя бы что-то слышал о нем, знает каким аутсайдером является Эстония в этом виде спорта.
Нет, я не преувеличиваю. Вы смотрели, какое место занимает Эстония в рейтинге ФИФА? Я вот посмотрел: на 123 месте после Коморских островов и Малави. Где, черт возьми, они находятся, кто-нибудь может мне показать на карте? Но давайте смотреть на все позитивно - еще есть куда падать. Например, в сентябре 2016 года Эстония была на 130 месте, в октябре 2008 года - 137, в феврале 1996 года - 135, в декабре 1992 года - 132. Это исторические минимумы.
Чтобы подавить мою критику, многие мне говорили о том, что футбол можно не смотреть, если он так не нравится, можно переключить канал и не ходить на стадион. Но прятание головы в песок нивелирует неадекватное состояние эстонского футбола. Я могу закрывать уши и глаза, но эстонский футбол от этого лучше не станет.
Еще одно возражение, которое я слышал было: «Прийт, футбол настолько популярный вид спорта, что, даже если он тебя не увлекает, ты все равно говоришь о нем». Но задумывались ли вы, почему я говорю об этом? Потому что эстонский футбол позорит Эстонию. Именно потому, что футбол настолько популярный, каждый, кто хотя бы что-то слышал о нем, знает каким аутсайдером является Эстония в этом виде спорта. Ни одной победы за последние 13 игр. Печально, но факт: мы - мальчики для битья.
И знаете, что самое ужасное? Никто не берет на себя ответственность. Никто не видит причин для отставки. Ни президент Эстонского футбольного союза, ни правление, ни главный тренер сборной, никто. Все на своих местах и все идет своим чередом. Даже опытные и страстные футбольные журналисты, которым должно быть больнее всего, не поднялись на баррикады. Или еще хуже - они поддерживают! (Вы тоже представили восторженную Аэт Сювари?) Сравните их с политическими журналистами, как они беспощадно обстреливают правительство, Рийгикогу и политические партии, даже за результаты, которые гораздо менее плохи и менее жалки, чем показывают эстонские футболисты.
Вместо сказок о готовности к борьбе пришло время рассказать горькую правду: эстонский футбол ставит Эстонию в неловкое положение в Европе. Но знаете, я бы не смотрел на футболистов укоризненным взглядом, потому что они по-прежнему лучшие, что у нас есть, а обратился бы к тем, кто должен нести ответственность за управление эстонским футболом и сборной Эстонии. Потому что известно, что команда выигрывает, а тренер проигрывает. А вместе с тренером еще и те, кто его назначил и продолжает держать там.