Чтобы подавить мою критику, многие мне говорили о том, что футбол можно не смотреть, если он так не нравится, можно переключить канал и не ходить на стадион. Но прятание головы в песок нивелирует неадекватное состояние эстонского футбола. Я могу закрывать уши и глаза, но эстонский футбол от этого лучше не станет.

Еще одно возражение, которое я слышал было: «Прийт, футбол настолько популярный вид спорта, что, даже если он тебя не увлекает, ты все равно говоришь о нем». Но задумывались ли вы, почему я говорю об этом? Потому что эстонский футбол позорит Эстонию. Именно потому, что футбол настолько популярный, каждый, кто хотя бы что-то слышал о нем, знает каким аутсайдером является Эстония в этом виде спорта. Ни одной победы за последние 13 игр. Печально, но факт: мы - мальчики для битья.

И знаете, что самое ужасное? Никто не берет на себя ответственность. Никто не видит причин для отставки. Ни президент Эстонского футбольного союза, ни правление, ни главный тренер сборной, никто. Все на своих местах и ​​все идет своим чередом. Даже опытные и страстные футбольные журналисты, которым должно быть больнее всего, не поднялись на баррикады. Или еще хуже - они поддерживают! (Вы тоже представили восторженную Аэт Сювари?) Сравните их с политическими журналистами, как они беспощадно обстреливают правительство, Рийгикогу и политические партии, даже за результаты, которые гораздо менее плохи и менее жалки, чем показывают эстонские футболисты.

Вместо сказок о готовности к борьбе пришло время рассказать горькую правду: эстонский футбол ставит Эстонию в неловкое положение в Европе. Но знаете, я бы не смотрел на футболистов укоризненным взглядом, потому что они по-прежнему лучшие, что у нас есть, а обратился бы к тем, кто должен нести ответственность за управление эстонским футболом и сборной Эстонии. Потому что известно, что команда выигрывает, а тренер проигрывает. А вместе с тренером еще и те, кто его назначил и продолжает держать там.