В Таджикистане задержаны девять местных жителей, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ-К («Вилаят Хорасан») и исполнителями теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

В результате теракта, по последним данным, погибли 144 человека, сообщили в пятницу, 29 марта, агентства Reuters и РИА «Новости» со ссылкой на источники в спецслужбах Таджикистана.

По словам собеседников журналистов, задержания проведены 25 марта в городе Вахдат, после чего подозреваемые были доставлены в Душанбе.

В оперативных мероприятиях участвовали российские силовики, прибывшие в Таджикистан.

Других подробностей не сообщается. Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщала, что в рамках расследования дела в «Крокусе» задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей.

Обвиняемые - граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Нападение на «Крокус Сити Холл»

Нападение на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник».

В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар.

Посетители концерта рассказывали журналистам о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты.

Ответственность за нападение на себя взяла террористическая группировка «ИГ - Вилаят Хорасан».

В то же время российское руководство подозревает в причастности к теракту Украину, которая эти обвинения отвергает.

Западные страны, включая США и Германию, с самого начала заявляли, что Киев не имеет никакого отношения к случившемуся, а теракт является делом рук террористов из ИГ.