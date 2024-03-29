Союз врачей Эстонии поддерживает введение налога на подслащенные напитки

Об этом организация сообщила в пресс-релизе, отметив, что медики также поддерживают мнение коллег из Союза стоматологов о том, что подслащенные напитки представляют риск для здоровья полости рта людей, особенно детей и предлагают включить это в пояснительную записку к законопроекту в качестве обоснования необходимости введения налога на подслащенные напитки.

«Мы считаем, что изменения в налоговой политике сами по себе не окажут достаточное влияние на поведение людей в отношении своего здоровья и, кроме того, государство должно более эффективно пропагандировать здоровое питание и физическую активность, создавать для этого лучшие возможности», - подчеркнула исполнительный директор Союза врачей Эстонии Катрин Рехемаа.

Основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) использовать доходы от налога на подслащенные напитки для улучшения здоровья населения, Союз врачей предложил Министерству социальных дел перечислять доходы от налога в Кассу здоровья для покрытия расходов на лечение.