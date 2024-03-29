Эксперт ⟩ Зачем платить нотариусу при покупке недвижимости?

Наверняка, многие люди, планирующие покупку недвижимости, задавались вопросом, почему сделка с недвижимостью должна быть нотариально заверена и что они получат за уплаченную нотариусу комиссию. Подробнее об этом рассказывает заместитель председателя Нотариальной палаты, таллиннский нотариус Прийду Пярна.