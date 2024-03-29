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Эксперт ⟩ Зачем платить нотариусу при покупке недвижимости?

Ангелина Тякер rus.postimees.ee
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Нотариальное заверение договора (иллюстративное фото).
Нотариальное заверение договора (иллюстративное фото). Фото: Wasaphol Premprim / Shutterstock

Наверняка, многие люди, планирующие покупку недвижимости, задавались вопросом, почему сделка с недвижимостью должна быть нотариально заверена и что они получат за уплаченную нотариусу комиссию. Подробнее об этом рассказывает заместитель председателя Нотариальной палаты, таллиннский нотариус Прийду Пярна.

Несколько общеевропейских исследований подтверждают, что транзакционные издержки при приобретении недвижимости в Эстонии, то есть нотариальные и государственные пошлины, являются одними из самых низких в мире.

Согласно отчету Doing Business, опубликованному Всемирным банком в 2020 году, Эстония является шестой страной в мире по простоте сделок с недвижимостью и низким транзакционным издержкам.

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