Нож к горлу ⟩ «Юра, неси оружие!»: встреча с бывшим заключенным обернулась для журналистов Kuuuurija смертельной угрозой

В сегодняшнем сюжете Kuuuurija речь пойдет о детоубийце и педофиле Василии Очкаленко, который совсем недавно ходатайствовал о досрочном освобождении, чтобы вернуться в свой родной город – Хаапсалу. Жители Хаапсалу были в ужасе от замаячившей перспективы. Кроме того, одна из местных жительниц рассказала, что некоторое время назад она получила от друга Очкаленко и бывшего заключенного звонок с угрозами. Когда журналисты Kuuuurija решили спросить у вышедшего в 2017 году из тюрьмы Станислава Корсака, почему он сделал звонок с угрозами, тот подставил нож к горлу редактора.