В сегодняшнем сюжете Kuuuurija речь пойдет о детоубийце и педофиле Василии Очкаленко, который совсем недавно ходатайствовал о досрочном освобождении, чтобы вернуться в свой родной город – Хаапсалу. Жители Хаапсалу были в ужасе от замаячившей перспективы. Кроме того, одна из местных жительниц рассказала, что некоторое время назад она получила от друга Очкаленко и бывшего заключенного звонок с угрозами. Когда журналисты Kuuuurija решили спросить у вышедшего в 2017 году из тюрьмы Станислава Корсака, почему он сделал звонок с угрозами, тот подставил нож к горлу редактора.
Для подписчиков
Нож к горлу ⟩ «Юра, неси оружие!»: встреча с бывшим заключенным обернулась для журналистов Kuuuurija смертельной угрозой
Напомним, что в апреле 1990 года пятилетняя Диана пропала с детской площадки в Хаапсалу, а через четыре месяца была найдена убитой. Это дело остается нераскрытым и по сей день. Хотя Василий Очкаленко был главным подозреваемым в исчезновении и убийстве девочки, у полиции на тот момент не было веских доказательств, позволяющих признать его виновным.