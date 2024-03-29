«Возможен любой сценарий». Премьер-министр Польши предупредил Европу, что она не готова к возможной войне

Туск уже не впервые говорит об угрозе войны в Европе. В марте он уже заявлял об этом на встрече правоцентристских европейских политиков.

Однако в своем интервью польский премьер-министр рассказал, что премьер-министр Испании Педро Санчес попросил коллег из государств ЕС избегать использования слова «война» в заявлениях по итогам саммита, чтобы не пугать жителей Европы.

Как сказал Туск, он ответил Санчесу, что в его части Европы война уже не является абстрактным понятием.

Комментируя ход военных действий в Украине, он призвал усилить помощь Киеву и предупредил, что следующие два года войны решат все: «Мы живем в самый критический период после окончания Второй мировой войны».

Туск отказался отвечать на заданный ему вопрос о том, что произойдет, если Киев потерпит поражение в войне.

«Нам нужно отказаться от образа мышления „что будет, если“. Нашей главной задачей должна стать защита Украины от российского вторжения и сохранение Украины в качестве независимого и целостного государства. Будущее Украины во многом находится в наших руках — я говорю не только о Польше, и даже не о ЕС, а о Западе вообще», — сказал Туск.