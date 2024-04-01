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Любовный треугольник по-эстонски: TikTok-блогер обещала осыпать избранников деньгами и подарками, а на деле оказалась лгуньей

Kuuuurija
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Янар.
Янар. Фото: Kaader «Kuuuurija» saatest

Янар - обычный житель Рапла. Днем он работает на стройке, а по вечерам, чтобы отвлечься от повседневных забот, погружается в мир TikTok.

 «Я обратился в вашу передачу, чтобы вывести на чистую воду Кятлин, которая обманывает людей. Я думаю, люди захотят узнать, что это за человек. Она сидит в Tiktok и рассказывает, какая она честная и искренняя», - сразу заявляет он.

Некоторое время назад Янар нашел через TikTok любовь, но их пути разошлись, когда он узнал, что является не единственным мужчиной в жизни избранницы. И хотя Янар и Кятлин совершенно неизвестны большинству жителей Эстонии, тысячи людей уже несколько месяцев следят за этой историей в вышеупомянутой соцсети.

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