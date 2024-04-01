Любовный треугольник по-эстонски: TikTok-блогер обещала осыпать избранников деньгами и подарками, а на деле оказалась лгуньей

«Я обратился в вашу передачу, чтобы вывести на чистую воду Кятлин, которая обманывает людей. Я думаю, люди захотят узнать, что это за человек. Она сидит в Tiktok и рассказывает, какая она честная и искренняя», - сразу заявляет он.

Некоторое время назад Янар нашел через TikTok любовь, но их пути разошлись, когда он узнал, что является не единственным мужчиной в жизни избранницы. И хотя Янар и Кятлин совершенно неизвестны большинству жителей Эстонии, тысячи людей уже несколько месяцев следят за этой историей в вышеупомянутой соцсети.