Янар - обычный житель Рапла. Днем он работает на стройке, а по вечерам, чтобы отвлечься от повседневных забот, погружается в мир TikTok.
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Любовный треугольник по-эстонски: TikTok-блогер обещала осыпать избранников деньгами и подарками, а на деле оказалась лгуньей
«Я обратился в вашу передачу, чтобы вывести на чистую воду Кятлин, которая обманывает людей. Я думаю, люди захотят узнать, что это за человек. Она сидит в Tiktok и рассказывает, какая она честная и искренняя», - сразу заявляет он.