Любовный треугольник по-эстонски: TikTok-блогер обещала засыпать избранников деньгами и подарками, а на деле оказалась лгуньей

Янар - обычный мужчина из Рапла. Днем он много работает на стройке, а по вечерам погружается в мир TikTok, чтобы отвлечься от повседневных забот.
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«Я обратился в вашу передачу, чтобы ввести на чистую воду Кятлин, которая обманывает людей. Я думаю, люди захотят знать, что это за человек. Она сидит в Tiktok и рассказывает, какая честная и искренняя», - сразу заявляет он.