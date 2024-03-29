Пасха совсем близко, и у некоторых из нас может возникнуть мысль, а не купить ли себе или не подарить ли кому-то очаровательного кролика из зоомагазина.
А не завести ли кролика? Четыре причины, почему этого делать не стоит
Однако прежде чем принять такое решение, еще раз хорошенько подумайте. Вот вам четыре причины, почему кролики не подходят многим в качестве домашних питомцев.
1. Кролик - это не импульсивная покупка
Покупка любого домашнего животного, в том числе кролика, требует подготовки. Спонтанных решений тут быть не может.
Кролика нельзя держать в клетке, ему нужно дать возможность жить свободно, как кошке и собаке.
Это также означает, что к появлению кролика в доме следует подготовиться заранее. Например, необходимо спрятать все провода и другие вещи, которые кролик может запросто погрызть.
2. Кролики - животные с уникальным поведением и потребностями
Многие люди сильно недооценивают количество заботы и внимания, необходимых для обеспечения здоровья и счастья кроликов.
Без глубоких знаний владельцы кроликов могут непреднамеренно нанести им ущерб и причинить страдания.
Не каждый ветеринар знает, как правильно лечить кроликов. Важно заранее найти ветеринара, специализирующегося на лечении экзотических животных (на данный момент в Эстонии их меньше десяти).
Лечение кролика обходится дороже, чем лечение кошки или собаки, и зачастую счет достигает нескольких сотен, а иногда и тысяч евро.
3. Кролики живут долго, имейте в виду
Средняя продолжительность жизни кроликов составляет 8-12 лет.
Это означает, что им нужна правильная пища, подходящая среда обитания, ветеринарная помощь и компаньон на протяжении всей жизни.
Основная их пища – сено и трава. Они наиболее активны ранним утром и поздно вечером и часто могут быть очень шумными, особенно если им приходится проводить это время в клетке.
А поскольку их следует держать хотя бы парами, шума и хаоса у вас в доме будет вдвое больше.
4. Кролики не для детей
Ребенок не сможет заботиться о кролике должным образом. Это придется делать взрослому.
Животные не предназначены для того, чтобы учить детей сочувствию или ответственности.
Кроме того, кролики, как правило, не являются подходящими компаньонами для детей.
Дети часто не могут понять, что их поведение вызывает у животного большой стресс.
Кролики также могут поцарапать и укусить, когда они воспринимают человека как угрозу.
К сожалению, многие кролики, приобретенные на Пасху, оказываются в результате брошенными, или их сдают в приюты.
Прежде чем предложить животному дом, хорошо подумайте, способна ли ваша семья обеспечить кролику необходимые условия на всю его жизнь, а не только во время праздников.