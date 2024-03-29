А не завести ли кролика? Четыре причины, почему этого делать не стоит

Однако прежде чем принять такое решение, еще раз хорошенько подумайте. Вот вам четыре причины, почему кролики не подходят многим в качестве домашних питомцев.

1. Кролик - это не импульсивная покупка

Покупка любого домашнего животного, в том числе кролика, требует подготовки. Спонтанных решений тут быть не может.

Кролика нельзя держать в клетке, ему нужно дать возможность жить свободно, как кошке и собаке.

Это также означает, что к появлению кролика в доме следует подготовиться заранее. Например, необходимо спрятать все провода и другие вещи, которые кролик может запросто погрызть.

2. Кролики - животные с уникальным поведением и потребностями

Многие люди сильно недооценивают количество заботы и внимания, необходимых для обеспечения здоровья и счастья кроликов.

Без глубоких знаний владельцы кроликов могут непреднамеренно нанести им ущерб и причинить страдания.

Не каждый ветеринар знает, как правильно лечить кроликов. Важно заранее найти ветеринара, специализирующегося на лечении экзотических животных (на данный момент в Эстонии их меньше десяти).

Лечение кролика обходится дороже, чем лечение кошки или собаки, и зачастую счет достигает нескольких сотен, а иногда и тысяч евро.

3. Кролики живут долго, имейте в виду

Средняя продолжительность жизни кроликов составляет 8-12 лет.

Это означает, что им нужна правильная пища, подходящая среда обитания, ветеринарная помощь и компаньон на протяжении всей жизни.