ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Сельский житель держит на хуторе известного писателя 400-килограммового питомца

О хуторе Илисса писателя Адо Рейнвальда в бывшей деревне Тарвасту, ныне деревне Калбузе волости Вильяндимаа, редакция Sakala писала и раньше, но на этот раз на том же хуторе мы посетили 400-килограммового питомца, хозяин которого считает его собакой и никогда не превратит в колбасу.