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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Сельский житель держит на хуторе известного писателя 400-килограммового питомца

Кадри Паас
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О хуторе Илисса писателя Адо Рейнвальда в бывшей деревне Тарвасту, ныне деревне Калбузе волости Вильяндимаа, редакция Sakala писала и раньше, но на этот раз на том же хуторе мы посетили 400-килограммового питомца, хозяин которого считает его собакой и никогда не превратит в колбасу.

Существуют всевозможные домашние животные. Кто-то держит дома змею или крысу, кто-то - попугаев и улиток. Некоторые предпочитают выгуливать на веревочке свинью или кошку. Арви Сийм же на своем хуторе держит мясной скот по имени Маасу.

Арви Сийм рассказал Sakala, что Маасу на самом деле подарили его матери на 60-летие. «Его привезли сюда в багажнике автомобиля, как стиральную машину», - вспоминает он. В настоящее время уход за Маасу возложен на сына.

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