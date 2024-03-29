О хуторе Илисса писателя Адо Рейнвальда в бывшей деревне Тарвасту, ныне деревне Калбузе волости Вильяндимаа, редакция Sakala писала и раньше, но на этот раз на том же хуторе мы посетили 400-килограммового питомца, хозяин которого считает его собакой и никогда не превратит в колбасу.
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Сельский житель держит на хуторе известного писателя 400-килограммового питомца
Существуют всевозможные домашние животные. Кто-то держит дома змею или крысу, кто-то - попугаев и улиток. Некоторые предпочитают выгуливать на веревочке свинью или кошку. Арви Сийм же на своем хуторе держит мясной скот по имени Маасу.