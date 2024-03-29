«Новости в 7» за 29 марта: первые раздоры в новой власти в Таллинне, репортаж из украинского военного госпиталя, как и зачем «подковывают» яйца на Пасху и новая история крепких семейных отношений

Сегодня в выпуске:

- Бывшие оппозиционные партии в столичном городском собрании исполнили давнюю мечту и отправили в отставку мэра-центриста. Как проходит создание нового правящего союза и какие «скелеты» есть шкафах в будущих руководителей Таллинна?

- Война в Украине сопровождается огромными потерями военных с обеих сторон. Как проходит лечение и восстановление раненых украинских бойцов - в репортаже нашего специального корреспондента.

- Христиане по всему миру готовятся к встрече Пасхи по григорианскому календарю. Как красят и зачем «подковывают» пасхальные яйца в Боснии, почему испанцы надевают колпаки во время крёстного хода и как праздник сказывается на производстве и продаже яиц?

- Это интересно: политик Юри Ратас показал подписчикам свой кабинет в Рийгикогу; почему в Китае разбивают телефоны школьников молотком; как технологии помогли воссоздать умершего кота и мимо земли пролетает комета Понса-Брукса

- Долгие ухаживания в письмах, психологичесие трансформации, необычное съедобное обручальное кольцо и как результат - долгая и счастливая семейная жизнь. Наша корреспондент продолжает рассказывать истории супружеских пар, которые доказывают, что крепкие отношения можно построить в любом возрасте!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 29 марта.