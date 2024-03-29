Весна приходит: в ближайшие дни в Эстонии установится теплая погода, пройдут дожди и грозы

Как передала метеослужба Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье будет облачно, переменная облачность, без существенных осадков. Во многих местах туман. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек, утром юго-восточный - восточный, на островах усилится до 3-9, порывами до 12 м/сек.

Температура воздуха ночью от -1 до +3 градусов. В воскресенье в течение дня переменная облачность. Местами дожди и грозы. Ветер преимущественно восточный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха днем 9-16 градусов, в южной Эстонии до 19 градусов, на побережье местами 5 градусов тепла.

В ночь на понедельник в Эстонии сохранится переменная облачность. По многим регионам пройдут дожди, возможны грозы, после полуночи осадки ослабеют. Ветер юго-восточный - восточный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек, утром южный - юго-западный. Температура воздуха 4-10 градусов тепла.

В понедельник днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южный - юго-западный, 4-10, порывами до 14 м/сек, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 9-15 градусов, на юге Эстонии до 18 градусов тепла, на побережье местами до +6 градусов.

В ночь на вторник в Эстонии облачность уплотнится. После полуночи зона дождей распространится с юго-запада на северо-восток. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек.

Температура воздуха 1-6 градусов тепла, в южной Эстонии до 10 градусов. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Ветер западных направлений, 4-10, вечером на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 9-15 градусов, в восточной Эстонии до 19 градусов, на побережье временами до 6 градусов тепла.