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Детали тяжелого ДТП, в котором серьезно пострадал ребенок: полиция опровергла слова брата пострадавшего (1)

Кристо Ниглас
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На следующий день после аварии у многоквартирного дома нет никаких признаков того, что накануне вечером здесь произошло что-то трагическое.
На следующий день после аварии у многоквартирного дома нет никаких признаков того, что накануне вечером здесь произошло что-то трагическое. Фото: Erakogu

В четверг, 28 марита, в 16:35 поступило сообщение о ДТП в Пярну: 84-летний водитель на автомобиле Chevrolet наехал на 12-летнего ребенка. Хотя член семьи ребенка утверждал, что машина неоднократно наехала на пострадавшего, по данным полиции, это не так. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Брат пострадавшего рассказал, что авария произошла у жилых домов. Его младший брат шел между домами в жилом районе Пярну, когда 84-летний водитель на автомобиле дал задний ход и сбил его. Затем пожилой водитель включил переднюю передачу и во второй раз наехал на ребенка. «Я не знаю, как он не понял, что наехал на человека?», - сказал брат пострадавшего.

Однако версию члена семьи опроверг оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Марго Петерс. По предварительным данным, 84-летний мужчина заезжал задним ходом на парковочное место и наехал на мальчика, в результате чего ребенок упал. Петерс говорит, что на основании собранных на данный момент данных, информация, что водитель неоднократно наезжал на мальчика, не соответствует действительности.

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