В четверг, 28 марита, в 16:35 поступило сообщение о ДТП в Пярну: 84-летний водитель на автомобиле Chevrolet наехал на 12-летнего ребенка. Хотя член семьи ребенка утверждал, что машина неоднократно наехала на пострадавшего, по данным полиции, это не так. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу.
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Детали тяжелого ДТП, в котором серьезно пострадал ребенок: полиция опровергла слова брата пострадавшего (1)
Брат пострадавшего рассказал, что авария произошла у жилых домов. Его младший брат шел между домами в жилом районе Пярну, когда 84-летний водитель на автомобиле дал задний ход и сбил его. Затем пожилой водитель включил переднюю передачу и во второй раз наехал на ребенка. «Я не знаю, как он не понял, что наехал на человека?», - сказал брат пострадавшего.