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ВИДЕО ⟩ На юго-западе Греции произошло землетрясение

rus.tvnet.lv
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Флаг Греции
Флаг Греции Фото: SAKIS MITROLIDIS/AFP

В пятницу, 29 марта, на юго-западе Греции, у западного побережья Пелопоннеса, произошло землетрясение магнитудой 5.7, сообщает АР.

Сообщается о небольших разрушениях, однако люди не пострадали. Землетрясение ощущалось также в столице Греции и на острове Крит.

По данным Афинского института геодинамики, эпицентр землетрясения находился в море примерно в 120 километрах к юго-юго-западу от западного города Патры.

В западной части Пелопоннеса в целях предосторожности были эвакуированы и закрыты на день школы, а пожарные службы приведены в состояние боевой готовности. Местные власти сообщают о незначительных повреждениях старых зданий, но пострадавших и серьезных разрушений нет.

Греция находится в очень сейсмически активном регионе, землетрясения там происходят часто. Большая часть, впрочем, происходит без пострадавших и разрушений.

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