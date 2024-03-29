В пятницу, 29 марта, на юго-западе Греции, у западного побережья Пелопоннеса, произошло землетрясение магнитудой 5.7, сообщает АР.
ВИДЕО ⟩ На юго-западе Греции произошло землетрясение
Сообщается о небольших разрушениях, однако люди не пострадали. Землетрясение ощущалось также в столице Греции и на острове Крит.
CCTV of the earthquake in Peloponnese, Greece this morning....pic.twitter.com/hFyiQ7JZYb https://t.co/6NTb3m4OIf— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 29, 2024
По данным Афинского института геодинамики, эпицентр землетрясения находился в море примерно в 120 километрах к юго-юго-западу от западного города Патры.
Magnitude 5.8 - Greece Earthquake— earth44 (@earth4444_) March 29, 2024
▶️ Local time at epicenter: Friday, Mar 29, 2024, at 08:12 am
▶️ Epicenter: Ionio Pelagos, 40.1 km (24.9 mi) SSW of Pýrgos, West Greece, Greece
▶️ Magnitude: 5.8
▶️ Depth: 25.5 kmhttps://t.co/m0aaQ6mANp pic.twitter.com/XRAnjZORmI
В западной части Пелопоннеса в целях предосторожности были эвакуированы и закрыты на день школы, а пожарные службы приведены в состояние боевой готовности. Местные власти сообщают о незначительных повреждениях старых зданий, но пострадавших и серьезных разрушений нет.
Греция находится в очень сейсмически активном регионе, землетрясения там происходят часто. Большая часть, впрочем, происходит без пострадавших и разрушений.