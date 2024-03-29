ВИДЕО ⟩ На юго-западе Греции произошло землетрясение

Сообщается о небольших разрушениях, однако люди не пострадали. Землетрясение ощущалось также в столице Греции и на острове Крит.

CCTV of the earthquake in Peloponnese, Greece this morning....pic.twitter.com/hFyiQ7JZYb https://t.co/6NTb3m4OIf — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 29, 2024

По данным Афинского института геодинамики, эпицентр землетрясения находился в море примерно в 120 километрах к юго-юго-западу от западного города Патры.

Magnitude 5.8 - Greece Earthquake



▶️ Local time at epicenter: Friday, Mar 29, 2024, at 08:12 am

▶️ Epicenter: Ionio Pelagos, 40.1 km (24.9 mi) SSW of Pýrgos, West Greece, Greece

▶️ Magnitude: 5.8

▶️ Depth: 25.5 kmhttps://t.co/m0aaQ6mANp pic.twitter.com/XRAnjZORmI — earth44 (@earth4444_) March 29, 2024

В западной части Пелопоннеса в целях предосторожности были эвакуированы и закрыты на день школы, а пожарные службы приведены в состояние боевой готовности. Местные власти сообщают о незначительных повреждениях старых зданий, но пострадавших и серьезных разрушений нет.

Греция находится в очень сейсмически активном регионе, землетрясения там происходят часто. Большая часть, впрочем, происходит без пострадавших и разрушений.