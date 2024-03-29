В выходные дни и церковные праздники поездки на кладбище стали для нарвитян проще

Как сообщил Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы, дополнительные автобусы направлены на кладбище в Рийгикюла в начавшиеся выходные дни - с 29 по 31 марта.

Дополнительные рейсы отправляются от Нарвского ледового холла в 9:30 и 10:30, а обратно с кладбища в город - 11:30 и 12:30. Промежуточные остановки в Нарве: «Энергия», «Вокзал», «Кангеласте», «ул.Раквере, 36».

Проезд бесплатный.

Такие же дополнительные рейсы будут запущены 9 апреля, как следует из сообщения Нарвского департамента городского хозяйства.

Кроме того, как сообщается, автобус №32 на Ида-Вирумааской уездной линии по выходным дням отправляется от Нарвского вокзала в сторону кладбища в 11:00, а обратно - в 13:45.