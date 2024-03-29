ВИДЕО ⟩ В Таллинне агрессивный мужчина напал на полицейского, на месте понадобилась помощь спецподразделения

«Сегодня перед торговым центром Magistrali произошла большая драка между полицией и пьяным мужчиной. На место приехало семь полицейских машин», - написал читатель Генри, который был свидетелем этого события и снял его на видео.
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По словам Генри, все началось с того, что подозреваемого выгнали из продуктового магазина Rimi, который находится в торговом центре, из-за этого он начал драться с охранниками.