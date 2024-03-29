Автовладельцы в Эстонии предпочитают покупать подержанные автомобили из Германии

Как сообщили в руководстве carVertical, 31,5 процента всех проверенных фирмой импортных автомобилей в прошлом году поступили из Германии, 16,3 процента - из Швеции, 12,4 процента - из Литвы, 10,1 процента - из Латвии и 9,6 процента - из Франции.

Треть автомобилей прибыла в Эстонию из Германии, но 3,4 процента из них имели скрученный пробег, а 22,8 процента были ранее повреждены. Из автомобилей, прибывших из Швеции, 10 процентов имели скрученный пробег, а 16,5 процента - мелкие или крупные повреждения.

Больше всего пострадали автомобили, ввезенные из Литвы и Латвии - 57,6 и 58,4 процента соответственно. Ситуация с отзывами в странах Балтии также не очень хорошая - 8,3 процента автомобилей из Литвы и 12,9 процента из Латвии имели поддельный пробег.

«Германия - крупнейший в Европе экспортер подержанных автомобилей. Благодаря хорошей дорожной инфраструктуре страна экспортирует много дизельных и люксовых автомобилей с большим пробегом. Также считается, что немцы уделяют больше внимания обслуживанию и владению автомобилем. Однако когда подержанные автомобили переходят к владельцам в других странах, часть информации, например, история технического обслуживания или даже пробег, может быть изменена, и это повышает риск», - пояснил автомобильный эксперт и пресс-секретарь компании CarVertical Матас Бузелис.

Хотя широкий выбор импортных автомобилей может склонить покупателей подержанных машин к спонтанному решению, все же крайне важно проверить историю автомобиля, чтобы спустя несколько месяцев избежать неприятных сюрпризов, добавил Матас Бузелис.