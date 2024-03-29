Elisa: в День цифровой уборки в Эстонии избавились от огромного количества э-мусора

Об этом компания сообщила BNS, уточнив, что сотрудники Elisa удаляли цифровой мусор из электронной почты, онлайн-дисков, облачных хранилищ и файлов в папках. В общей сложности в этом году было удалено 1 155 гигабайт данных.

«Объем данных на компьютере сотрудника в одном файле может быть небольшим, но для компании в целом все эти данные складываются в очень большие объемы, - пояснили в компании. - Важно также обратить внимание на безопасность удаления данных внутри компании. Если не удалить определенные данные своевременно и должным образом, они могут попасть в чужие руки и создать угрозу безопасности, например, кражи личных данных, мошенничества или утечки коммерческой тайны».

Как отметила Elisa, помимо экологических аспектов, цифровой мусор необходимо удалять и для предотвращения рисков безопасности: «Вполне вероятно, что в почтовом ящике каждого из нас найдутся какие-нибудь устаревшие договоры, которые нам больше не нужны».

Во время весенней уборки каждому предприятию полезно просмотреть все фотографии и видео, а также электронные письма и файлы и сохранить только самое необходимое; проверить наличие дубликатов файлов и выбросить их; удалить ненужные приложения; очистить корзины, в том числе корзину для электронной почты; проследить за настройками загруженных на компьютер файлов и при необходимости скорректировать их; просмотреть сетевые диски и облачные хранилища и отсортировать файлы.

Каждый год в третью субботу марта проводится День цифровой уборки. В этот день компания Elisa призвала своих сотрудников, а также население и предприятия Эстонии избавиться от цифрового мусора. Год от года удаление цифрового мусора становится все более активным, а объем удаляемых данных растет. Зафиксировать объемы удаленных данных в Международный день цифровой уборки можно на сайте www.digitalcleanupday.org .

В своей стратегии компания Elisa руководствуется Целями устойчивого развития ООН (ЦУР), а все мероприятия по экологической устойчивости осуществляются с учетом научно обоснованных климатических задач.