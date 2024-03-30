Власти Чехии утверждают, что смогли вскрыть схему распространения российской пропаганды в Европе и подкупа европейских политиков. В Европарламенте требуют начать расследование.
В центре нового скандала с подкупом европейских политиков оказался на первый взгляд мало чем примечательный новостной интернет-сайт Voice of Europe. Сегодня страница уже не работает, но ее посетитель до сегодняшнего дня мог бы не заметить ничего странного, разве что перепечатки из других СМИ о политике, экономике, о разных неполитических темах, пишет DW.
Но когда журналисты еженедельника Der Spiegel пригляделись получше, то обратили внимание на то, что новости на сайте часто выглядят так, словно написаны искусственным интеллектом, исходный код страницы создан с использованием кириллицы, а поиск по странице идет на русском языке. Могло на себя обратить внимание и то, что на сайте можно было найти много интервью с европейскими политиками прежде всего из правопопулистских партий.
Чешской же службе безопасности и информации (BIS), по ее собственным данным, удалось выяснить, что речь идет не просто об интернет-сайте, а о деятельности финансируемой из России сети влияния в Чехии. Помощь чехам оказывали, по информации Der Spiegel, еще несколько европейских разведок.
В центре этой сети, как уверены власти Чехии, находился бывший лидер пророссийской украинской партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» и кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Против Медведчука, которого в Украине обвинили в госизмене, но позже в ходе обмена военнопленными дали уехать в Россию, власти Чехии 27 марта ввели персональные санкции.
Что делала сеть Voice of Europe?
На сайте voiceofeurope.com регулярно публиковались призывы европейских политиков прекратить помощь Украине. Также, помимо публикаций, под эгидой сайта проводились различные семинары и конференции, участники которых распространяли пророссийские позиции, заметил в разговоре с DW директор Пражского института международных отношений Ян Коварж.
Некоторым из тех, кто публиковался на сайте или давал интервью, как утверждает чешская газета Denik N, за это платили деньги, в отдельных случаях соизмеримые с расходами на предвыборную агитацию на выборах в Европейский парламент, которые пройдут в июне. Как пишет Der Spiegel, деньги передавались наличными при личных встречах в Праге, либо с помощью криптовалюты.
Чешская газета Denik N сообщает, что в «пуле» получателей были политики из шести стран - Германии, Бельгии, Франции, Венгрии, Нидерландов и Польши. Чешское издание ссылается на источники в Министерстве иностранных дел Чехии.
Конкретных имен чешские журналисты не называют, но отмечают, что в том числе на сайте публиковались интервью членов правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) - депутата Европарламента Максимилиана Кра и заседающего в бундестаге Петра Быстрона.
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо прямо заявил, что Россия обращалась к членам Европарламента и платила им за продвижение российской пропаганды. Эти обвинения пока не подкреплены свидетельствами передачи денег. Но факт, что в этом деле фигурировали незадекларированные финансовые средства, косвенно подтверждается результатами обысков в Польше, в ходе которых у одного из совладельцев сайта Voice of Europe было конфисковано 48 500 евро и 36 000 долларов США.
В Европарламенте требуют провести расследование
Глава фракции «Обновляя Европу» (Renew Europe), француженка Валери Айе в письме к главе ЕП Роберте Метсоле потребовала провести немедленное и прозрачное внутреннее расследование по этому поводу. «Если действующие депутаты Европарламента или кандидаты на предстоящих выборах брали деньги у российского правительства или у его прокси, они должны быть разоблачены и в их отношении должны быть приняты меры», - цитирует слова Айе агентство AFP. Фракция «Обновляя Европу» также призвала срочно провести по этому поводу парламентские дебаты.
А сопредседательница группы «зеленых», немка Терри Райнтке назвала происходящее «атакой на саму суть демократии». «Вот как Владимир Путин пытается избежать ответственности за свою войну в Украине», - сказала она.