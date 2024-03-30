В центре нового скандала с подкупом европейских политиков оказался на первый взгляд мало чем примечательный новостной интернет-сайт Voice of Europe. Сегодня страница уже не работает, но ее посетитель до сегодняшнего дня мог бы не заметить ничего странного, разве что перепечатки из других СМИ о политике, экономике, о разных неполитических темах, пишет DW.

Но когда журналисты еженедельника Der Spiegel пригляделись получше, то обратили внимание на то, что новости на сайте часто выглядят так, словно написаны искусственным интеллектом, исходный код страницы создан с использованием кириллицы, а поиск по странице идет на русском языке. Могло на себя обратить внимание и то, что на сайте можно было найти много интервью с европейскими политиками прежде всего из правопопулистских партий.

Чешской же службе безопасности и информации (BIS), по ее собственным данным, удалось выяснить, что речь идет не просто об интернет-сайте, а о деятельности финансируемой из России сети влияния в Чехии. Помощь чехам оказывали, по информации Der Spiegel, еще несколько европейских разведок.