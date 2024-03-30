В ожидании брата: Эван Гершкович в российском СИЗО как «разменная монета» Путина

«Он справляется, и он в добром здравии, - говорит посол США в России Линн Трейси, одна из немногих людей, кому позволено посещать Эвана в Лефортово. - Одна из вещей, которая меня действительно поразила, — это то, насколько важна для него переписка. Переписка с семьей, друзьями и людьми, которых он никогда раньше не встречал, действительно придает ему сил, дает ему возможность сосредоточиться и стремиться к тому дню, когда он выйдет на свободу».

Американское правительство называет Эвана Гершковича «неправомерно задержанным».

«Инсинуация о том, что он каким-то образом занимался какой-то преступной деятельностью, является полной ложью, - настаивает американский посол. - Наш посыл таков: освободите его сейчас же».

В феврале, говоря об Эване Гершковиче, Владимир Путин заявил, что «хотел бы, чтобы он в конце концов вернулся домой».

«Я говорю это искренне», - подчеркнул он.

Но есть одно «но».

Из непрозрачных намеков, которые делает Москва, понятно, что Кремль хочет что-то, а вернее кого-то в обмен на Эвана. Считается, что этот кто-то - офицер ФСБ Вадим Красиков, отбывающий в Германии пожизненное заключение за совершенное там убийство.

Посол США в России Линн Трейси - одна из немногих, кому разрешено видеться с Гершковичем в СИЗО Фото: BBC

Российские власти практически не скрывают тот факт, что видят в Гершковиче разменную монету.