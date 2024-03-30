Когда год назад Даниэль Гершкович позвонила ее мать, она с трудом могла поверить услышанному.
В ожидании брата: Эван Гершкович в российском СИЗО как «разменная монета» Путина
Ее младший брат Эван, репортер Wall Street Journal, был только что арестован в России. Он стал первым со времен холодной войны американским журналистом, обвиненным в шпионаже. Максимальное наказание - 20 лет тюрьмы.
«Это был по-настоящему тяжелый год, - рассказывает мне по видеосвязи из Вашингтона Даниэль. - Очень трудно иметь дело с неопределенностью».
Помогают письма. Заключенный американский журналист много пишет из тюрьмы.
«Лучший способ поддерживать друг друга - это сохранять спокойствие, - говорит Даниэль. - Мы много по родственному шутим и поддразниваем друг друга, но все это - с любовью».
«Недавно я спросила его - ничего, если я посмотрю фильм «Дюна», продолжение. Мне было стыдно смотреть его, потому что он-то не может этого сделать».
Злоключения Эвана начались за полторы тысячи километров от Москвы, в Екатеринбурге. Во время журналистской командировки его задержала ФСБ. Российский власти утверждают, что американца поймали с поличным с секретными документами. Сам он, его работодатель и американские власти категорически отвергают обвинения в шпионаже.
Заключенный в российскую тюрьму, Эван по-прежнему умудряется удивить своих родных.
«В Международный женский день он организовал доставку букетов своим женщинам. Мы хотим, чтобы он думал о себе, а он заботится о нас. Он поддерживает людей, которые много значат в его жизни. Мы очень по нему скучаем».
После ареста Эвана Гершковича здесь, в Москве, у нас было мало шансов увидеться с ним.
Да, за последние 12 месяцев он несколько раз появлялся в суде. И иногда СМИ даже разрешают снимать его.
Не дольше минуты.
Нам этого едва хватает, чтобы понять, как он держится. Для Эвана это шанс увидеть знакомые лица.
Однако когда Эван предстал перед судом на этой неделе, журналистов туда не пустили. И никаких объяснений не дали. Вместо этого Мосгорсуд сам провел и опубликовал съемку американского журналиста, который находился в суде в стеклянной клетке.
Это видео длилось всего 6 секунд.
В конце слушаний суд постановил, что Эван Гершкович должен оставаться в СИЗО.
«Это полная и абсолютная чушь. Эван не шпион. Он журналист, - говорит мне главный редактор Wall Street Journal Эмма Такер. - Год назад новостные агентства начали отзывать корреспондентов. Они действовали очень осторожно. Так что с Эваном договорились, что он будет базироваться в Лондоне и будет приезжать [в Россию] на две или три недели, а затем снова уезжать. Он написал много интересных репортажей о состоянии российской экономики в свете войны на Украине. Вот такого сорта работу он и делал».
Эван Гершкович содержится в Москве в СИЗО «Лефортово». В этом изоляторе, построенном еще в царские времена, сидели многие известные заключенные, в том числе политзаключенные и диссиденты. Во времена сталинского террора здесь широко применялись пытки и казни. Бывшие заключенные тюрьмы рассказывают о пугающем ощущении полной изоляции.
«Он справляется, и он в добром здравии, - говорит посол США в России Линн Трейси, одна из немногих людей, кому позволено посещать Эвана в Лефортово. - Одна из вещей, которая меня действительно поразила, — это то, насколько важна для него переписка. Переписка с семьей, друзьями и людьми, которых он никогда раньше не встречал, действительно придает ему сил, дает ему возможность сосредоточиться и стремиться к тому дню, когда он выйдет на свободу».
Американское правительство называет Эвана Гершковича «неправомерно задержанным».
«Инсинуация о том, что он каким-то образом занимался какой-то преступной деятельностью, является полной ложью, - настаивает американский посол. - Наш посыл таков: освободите его сейчас же».
В феврале, говоря об Эване Гершковиче, Владимир Путин заявил, что «хотел бы, чтобы он в конце концов вернулся домой».
«Я говорю это искренне», - подчеркнул он.
Но есть одно «но».
Из непрозрачных намеков, которые делает Москва, понятно, что Кремль хочет что-то, а вернее кого-то в обмен на Эвана. Считается, что этот кто-то - офицер ФСБ Вадим Красиков, отбывающий в Германии пожизненное заключение за совершенное там убийство.
Российские власти практически не скрывают тот факт, что видят в Гершковиче разменную монету.
«Мне кажется вполне очевидным, что [Эван] был выбран с целью обмена, - полагает Эмма Такер. - Это часто называют дипломатией заложников, что я абсолютно ненавижу, потому что в том, что происходит, нет ничего дипломатического. Эван - заложник. Он - разменная монета. Путин держит его как валюту. И в этом - жестокая реальность. Правительствам очень трудно понять, как подойти к этому вопросу. Потому что здесь очень многое поставлено на карту, в том числе и то, что может произойти в будущем».
«Россия копит в своих тюрьмах американцев, чтобы позже использовать их для обмена», - говорит Эмма Такер.
И Россия знает, что Америка идет на такие обмены.
Вот хотя бы один пример. В декабре 2022 года Вашингтон и Москва обменялись заключенными. Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отправленную в российскую колонию за то, что у нее в багаже обнаружили масло конопли, обменяли на осужденного в Америке российского торговца оружием Виктора Бута.
Среди американцев, которые в настоящее время находятся в российских тюрьмах - бывший морпех Пол Уилан. В 2020 году он был осужден на 16 лет колонии за шпионаж. Как и в случае с Эваном Гершковичем, американские власти считают Уилана «неправомерно задержанным».
В прошлом году в России была арестована журналистка базирующейся в Праге радиостанции «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано в России «иноагентом» и нежелательной организацией) Алсу Курмашева. Курмашева, у которой есть американское и российское гражданство, совершила короткую поездку в Россию, чтобы навестить больную мать.
Поначалу ее лишь оштрафовали за то, что она не заявила о наличии американского паспорта. Однако затем последовали более серьезные обвинения.
Сейчас ее уже обвиняют в распространении «фейков» о российской армии из-за книги, которую она помогала редактировать, и в которой содержится критика российского военного вторжения в Украину. В случае признания виновной, Алсу Курмашева может получить до 15 лет тюрьмы.
Ее друзья и родственники утверждают, что дело против нее политически мотивировано. Они призывают власти США признать и ее «неправомерно задержанной».
Через испытания проходят не только те, кто находится за решеткой, но и их семьи.
«Для меня это всегда будет связано с тем, как вернуть домой брата, - говорит мне Даниэль Гершкович. - Он не виновен. Его друзья и семья очень скучают по нему. Но, конечно, речь идет еще и о журналистике и свободе слова. И мир тоже нуждается в нем».
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