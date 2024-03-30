В волости Тырва магазин Ti-Ri Äri в деревне Соэ во вторник вечером стал местом преступления: молодой человек, одетый в черное, угрожал работнице холодным оружием и с кассовым аппаратом скрылся с места происшествия.
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Фото и видео ⟩ Вооруженный человек в маске ограбил магазин
Инцидент произошел в 19:25. На видео, которые обнародовал магазин, запечатлено, как одетый в черное молодой человек в маске несколько раз расхаживает вперед-назад перед прилавком, затем достает кухонный нож и кричит продавцу: «Все деньги сюда!»