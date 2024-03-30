Фото и видео ⟩ Вооруженный человек в маске ограбил магазин

Инцидент произошел в 19:25. На видео, которые обнародовал магазин, запечатлено, как одетый в черное молодой человек в маске несколько раз расхаживает вперед-назад перед прилавком, затем достает кухонный нож и кричит продавцу: «Все деньги сюда!»

Далее грабитель обходит прилавок, приближается к продавщице, но она быстро скрывается с места, а преступник пытается открыть кассу. Но кассу открыть ему не удается, грабитель за прилавком начинает нервно ходить взад-вперед, затем хватает кассовый аппарат и выбегает с ним из магазина.