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Фото и видео ⟩ Вооруженный человек в маске ограбил магазин

Арвед Брейдакс
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В волости Тырва магазин Ti-Ri Äri в деревне Соэ во вторник вечером стал местом преступления: молодой человек, одетый в черное, угрожал работнице холодным оружием и с кассовым аппаратом скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в 19:25. На видео, которые обнародовал магазин, запечатлено, как одетый в черное молодой человек в маске несколько раз расхаживает вперед-назад перед прилавком, затем достает кухонный нож и кричит продавцу: «Все деньги сюда!»

Далее грабитель обходит прилавок, приближается к продавщице, но она быстро скрывается с места, а преступник пытается открыть кассу. Но кассу открыть ему не удается, грабитель за прилавком начинает нервно ходить взад-вперед, затем хватает кассовый аппарат и выбегает с ним из магазина.

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