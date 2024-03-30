Видео ⟩ Пасхальное поздравление президента Чехии всколыхнуло соцсети

На видео запечатлено, как президент Чехии летит. В качестве саундтрека к клипу, который на данный момент просмотрен более миллиона раз, была выбрана легендарная песня Knockin' On Heaven's Door американской группы Guns N' Roses.

В подписи к видео президент написал: «Желаю вам провести приближающиеся пасхальные праздники самым приятным для вас образом. Может быть, витая в облаках».

Самые остроумные пользователи Twitter призвали других президентов последовать примеру Павла.

Přeji vám, ať nadcházející velikonoční svátky strávíte tak, jak to máte nejradši. Třeba s hlavou v oblacích. pic.twitter.com/kzp3MFKEtv — Petr Pavel (@prezidentpavel) March 28, 2024

Ранее сообщалось, что в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил, что Чехия за пределами Европейского союза (ЕС) нашла 800 000 снарядов и страны, в распоряжении которых эти снаряды имеются, готовы немедленно их продать.

Чехия объявила о сборе средств и координирует эту операцию. К начатому Чехией проекту закупки боеприпасов подключились около 20 стран.

Прогресс Чехии в стремлении приобрести артиллерийские боеприпасы для нужд Украины среди прочего высоко оценил министр обороны США Ллойд Остин.

Эту инициативу он назвал примером творческих решений, которые могут изменить ситуацию в Украине.

Снаряды в рамках чешской инициативы должны попасть в Украину в нужное время, чтобы помочь украинцам защититься от грядущей летней атаки россиян, отметила министр обороны Чехии Яна Чернохова.