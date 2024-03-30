В ночь на воскресенье в три часа стрелки часов нужно перевести на один час вперед, чтобы снова перейти на летнее время. Вполне вероятно, что, по крайней мере, в ближайшем будущем на более высоких уровнях об отмене перевода часов речи идти не будет.
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Откажется ли Эстония от перевода часов?
Руководитель по коммуникации эстонского представительства Еврокомиссии Элис Паэмурд пояснила, что, хотя в 2018 году комиссия предложила отказаться от перевода часов, до сих пор решение во власти стран-членов Евросоюза. Именно государства-члены должны прийти к общей позиции относительно того, можно ли отменить ежегодный перевод часов и, если да, то следует ли придерживаться летнего или зимнего времени.