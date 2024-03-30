Откажется ли Эстония от перевода часов?

Руководитель по коммуникации эстонского представительства Еврокомиссии Элис Паэмурд пояснила, что, хотя в 2018 году комиссия предложила отказаться от перевода часов, до сих пор решение во власти стран-членов Евросоюза. Именно государства-члены должны прийти к общей позиции относительно того, можно ли отменить ежегодный перевод часов и, если да, то следует ли придерживаться летнего или зимнего времени.