Президент Эстонии Алар Карис произнес речь по случаю 95-летия президента Леннарта Мери в церкви Св. Якоба в Виймси.
АЛАР КАРИС ⟩ Леннарт Мери был капитаном эстонского корабля и привел нас в мирную гавань
Уважаемые близкие президента Мери, дорогие друзья!
В десяти минутах езды на машине от церкви Святого Якоба в Виймси в направлении острова Аэгна, в конце Сяэре теэ, ровно 20 лет назад мужчина поднял флаг НАТО у себя во дворе. Эстония больше никогда не останется одна, сказал он.
Этим человеком, как вы все знаете, был президент Леннарт Мери. По воле судьбы он отпраздновал свое 75-летие в тот же день, когда Эстония вступила в НАТО. Достойный подарок для правильного человека.
Но мы умаляем то, что произошло, когда говорим «по воле судьбы». Люди, которые управляли Эстонией и определяли судьбу страны в десятилетие после восстановления независимости, все-таки сами хотели этого.
Не будет преувеличением сказать, что президент Мери тогда носил эстонскую капитанскую фуражку. Также по образному описанию друга стран Балтии Рональда Асмуса Леннарт Мери повел наш государственный корабль в безопасные прибрежные воды Евросоюза и НАТО.
В сентябре 1995 года он выступал в Шведском институте международных отношений. Цитирую: «Для Эстонии будущее Европы обозначено двумя ключевыми словами - Европейский союз и НАТО. Эти две организации олицетворяют для нас то, к чему мы стремимся и чего никогда не может быть слишком много: это процветание и безопасность». Конец цитаты. Но Леннарт Мери, конечно, продолжил. Далее он предположил, что у процветания есть один приятный побочный продукт, а именно - стабильность.
Я использовал эту цитату, во-первых, для того, чтобы продемонстрировать ход его мыслей, многие из которых продолжают оставаться актуальными и сегодня. А во-вторых, интригует тот факт, что президент страны, восстановившей свою независимость четырьмя годами ранее, объяснил смысл НАТО именно в Швеции, которая в тот момент выглядела для нас навечно нейтральной страной. Особенно это интригует в ситуации, когда мы знаем, что произошло сейчас, когда Швецию приняли в НАТО.
Но давайте признаемся себе, что даже в начале 1990-х годов, когда президент Мери в своих выступлениях заговорил об интеграции с Евросоюзом и НАТО, Эстония тоже довольно сильно пожимала плечами. В конце концов, страница истории должна была закончиться, Россия должна была стать мирной, а будущее Эстонии как нейтральной страны должно было протекать благополучно.
Хорошо, что от этой наивности или идеализма, какими мы их знаем сейчас, ничего не осталось. Осталось предупреждение Леннарта Мери о том, что Эстония никогда не сможет жить в идеальном мире или в раю и что нам понадобятся НАТО и Европейский союз. Потому что эти организации обеспечивают нашу безопасность.
Эстония, как и ряд других стран Центральной и Восточной Европы, работала как сумасшедшая, когда чиновники не брали выходных, за ними спешили политики, а время поджимало. Каждый, кто проделывал эту работу, знал, как и Леннарт Мери, что многое зависит от воли, а от непреклонной воли зависит почти все. Дверь возможностей оказалась перед нами, мы смогли ее открыть и пройти через нее.
Оглядываясь назад на два десятилетия или даже на четверть века, результат - наше вступление в НАТО и Евросоюз - кажется естественным ходом событий, произошедшим так, как и должно было случиться. На самом же деле это не было неизбежным. Мы знали, как завести друзей и сохранить их, как убедить колеблющихся. И к счастью, мы никогда не узнаем, было бы возможно пять или десять лет спустя сделать в изменившихся геополитических обстоятельствах это же, если бы сначала мы отступились.
Именем Леннарта Мери названа конференция по международной безопасности, которая вот уже второе десятилетие собирается каждую весну в Таллинне. В прошлом году я напомнил на ней о нашем пути в НАТО и призвал к такой же смелости в определении курса на обеспечение безопасности всей Европы. Оно должно отражать тот факт, что до тех пор, пока в Европе существует геополитически ничейная земля, мы не можем жить в мире. Я абсолютно уверен, что самый эффективный, в том числе и самый доступный способ обезопасить Европу - сделать это с помощью расширения НАТО.
Мы вышли из геополитически нейтральной зоны. Там остались Украина, Молдова, Грузия, а также некоторые балканские страны. На сегодняшний день мы много раз видели, как земли, оставленные в серой зоне, для агрессора подобны забытым медовым сотам рядом с пчелиным ульем, где можно поклевать чужое.
Конечно, я закончу словами Леннарта Мери.
В марте 1999 года в Вашингтонском международном пресс-клубе он выразил то, что я бы назвал исполненной уверенности эстонской точкой зрения. Леннарт Мери заявил: «Ощущение выхода из зоны нестабильности и вступления в эпоху стабильности, демократии и процветания гарантирует, что страны, вступающие в НАТО, будут сосредоточены на будущем, а не на ранах прошлого».
И тут он вспомнил, что Збигнев Бжезинский, бывший влиятельный человек во внешней политике США, называет это примирением через безопасность.
Мы добились безопасности благодаря нашему упорному труду и с помощью наших союзников.
А как насчет примирения? Примирения с агрессором нет.
«Доктрина ближнего зарубежья», с помощью которой Россия наделяет себя правом вмешиваться в дела своих соседей, а теперь и нападать на них в военном смысле, приводила в гнев Леннарта Мери. Он понимал дьявольские последствия даже малейших уступок в этой сфере. Давайте же воспринимать как элегантное пророчество его слова о том, что причиной распада колониалистских империй являются их постоянная потребность в экспансии, нивелированная духовность и замороженная экономика.
Леннарт Мери помог нам сохранить ясность взгляда. И помогает это делать и сегодня.
Спасибо.