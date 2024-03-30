АЛАР КАРИС ⟩ Леннарт Мери был капитаном эстонского корабля и привел нас в мирную гавань

Я использовал эту цитату, во-первых, для того, чтобы продемонстрировать ход его мыслей, многие из которых продолжают оставаться актуальными и сегодня. А во-вторых, интригует тот факт, что президент страны, восстановившей свою независимость четырьмя годами ранее, объяснил смысл НАТО именно в Швеции, которая в тот момент выглядела для нас навечно нейтральной страной. Особенно это интригует в ситуации, когда мы знаем, что произошло сейчас, когда Швецию приняли в НАТО.

Но давайте признаемся себе, что даже в начале 1990-х годов, когда президент Мери в своих выступлениях заговорил об интеграции с Евросоюзом и НАТО, Эстония тоже довольно сильно пожимала плечами. В конце концов, страница истории должна была закончиться, Россия должна была стать мирной, а будущее Эстонии как нейтральной страны должно было протекать благополучно.

Хорошо, что от этой наивности или идеализма, какими мы их знаем сейчас, ничего не осталось. Осталось предупреждение Леннарта Мери о том, что Эстония никогда не сможет жить в идеальном мире или в раю и что нам понадобятся НАТО и Европейский союз. Потому что эти организации обеспечивают нашу безопасность.