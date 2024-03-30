ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ Таллиннский ратушный аптекарь и пасхальные символы

В Таллинне по случаю Пасхи есть повод вспомнить два произведения искусства
В стоящей на коленях перед распятием, как Мария Магдалина, можно узнать жену ратушного аптекаря
Йоханнес Миккель считал картину, изображающую воскресшего Иисуса, работой знаменитого Веласкеса
Клио помнит, как таллиннский ратушный аптекарь стал свидетелем воскресения Иисуса Христа, пишет искусствовед Юри Куускемаа.
Сегодня по христианскому календарю Великая (или Тихая) суббота. Это день памяти о распятии Христа в Страстную пятницу. В этот день по старинному обычаю запрещалось заниматься шумной работой, например, рубить деревья или работать на ткацком станке, да и смеяться в этот печальный день тоже считалось неуместным. Нельзя было нарушать покой Гроба Господня и следовало готовиться к самому радостному и праздничному дню Страстной седмицы – Воскресению Сына Божьего.
Отмечалось также весеннее пробуждение природы. В этот день было принято заниматься домашней уборкой, чтобы символически избавляться от всего самого скверного. Это все сопровождалось мистическими ритуалами для обеспечения плодородия, которые в том числе были связаны и с яйцами. Страстная седмица, а особенно Распятие, оставила глубокий след в художественном наследии. У нас в Таллинне, да и вообще в церквях, на алтарях чаще всего изображают Христа на кресте.
В художественном наследии Тихая суббота осталась в роли сироты, но в фольклоре об этом дне имеется множество упоминаний.
По случаю завтрашнего праздника есть повод вспомнить два произведения искусства в Таллинне. Более старому из них около четырехсот лет – это барельеф скульптора-каменотеса Дионисиоса Пассера. Изначально он был установлен перед каменным крыльцом Ратушной аптеки в паре с еще одним барельефом. В изображенной на нем женщине, стоящей на коленях перед распятием, как Мария Магдалина, по фамильному гербу рядом с ней можно узнать жену ратушного аптекаря.
На первом барельефе с воскресением центральным объектом нижней части является открытый гроб, окруженный испуганными римскими солдатами с человеком в одежде в стиле барокко. Рядом с ним – герб ратушного аптекаря, полное имя которого Йоханн Бурхарт Белавари де Сикава. Точно такой же, который мы и по сей день видим на стене задней комнаты Ратушной аптеки.
Итак, барельеф как бы подтверждает, что ратушный аптекарь был свидетелем воскресения Христа. Сам Христос изображен парящим.
Мы знаем из библии, что Иисуса не похоронили в гробу под открытым небом, а завернули в благоухающие пелены и положили в пещеру. Выход из пещеры был закрыт валуном. Художник взял на себя смелость и вытесал из камня собственную трактовку библии, изменив как толкование, так и саму обстановку. Таким образом среди свидетелей и оказался человек, который на самом деле жил через 1400 лет после описываемого события. Однако в Средние века и позже именно так и поступали, чтобы подчеркнуть набожность заказчиков произведений искусства.
Точно неизвестно, в каком году Дионисиос, сын старика Арента Пассера, получил заказ от ратушного аптекаря и где изначально располагалось каменное крыльцо. Вероятно, со стороны улицы Сайаканг, у входа к бывшим жилым помещениям Ратушной аптеки. Лет так двести спустя барельефы были перенесены в гостиную на втором этаже здания. А оттуда в 1963 году их перевезли в крытую аркаду монастыря Святой Екатерины, где Городской музей открыл выставку тесаных камней. Там они до сих пор и стоят.
Первой смертной, которая встретила воскресшего Христа, была Мария Магдалина. В церкви Ридала есть картина на эту тему с латинским названием Noli me tangere («Не прикасайся ко мне!». Этими словами Христос предостерег Марию, когда она попыталась к нему приблизиться. В Иерусалиме, в храме Гроба Господня, их предположительное место встречи отмечено черными кругами на мраморных плитах. В верхней части алтарных картин в Эстонии часто изображены ангелы-мученики, а между ними – Иисус Христос с триумфальным флагом.
В музее Йоханнеса Миккеля хранится картина «Ужин в Эммаусе». Сам Миккель считал ее работой знаменитого Веласкеса. Но теперь уже доподлинно известно, что она принадлежит кисти художника из Нидерландов. На картине изображены сидящие за столом апостолы и Иисус Христос. Считается, что после воскресения Иисус 40 дней оставался на земле, путешествуя и встречаясь со своими последователями. Однако никто не хотел его признавать, потому что не верил, что можно воскреснуть из мертвых. Только один апостол смотрит на Иисуса с явным изумлением.
В конце Великой недели церковные обычаи связаны со светской праздничной трапезой, потому что заканчивается пост, отсюда и название Пасхи. А что касается яиц и связанных с ними ритуалов, то выкрашенное в желтый цвет яйцо было принято класть в зерно, ожидающее посева, или на поле, которое вскоре должно было быть засеяно.
Красить яйца к воскресным празднованиям можно было начинать уже в субботу. Люди дарили друг другу яйца и обменивались ими в воскресенье. Это играло важную роль в проявлении симпатий или антипатий, особенно среди молодых влюбленных пар. Каждый цвет имел свое значение. Красный означал любовь, а желтый указывал на противоположное чувство.
Обычай красить яйца и выставлять их на праздничный стол сохранился в большинстве наших семей и по сей день. А в нашей семье однажды произошла небольшая неувязка. Дочка позвала на Пасху в гости, по случаю чего накрыла праздничный стол, украсив его крашеными яйцами. Промашка заключалась в том, что яйца она забыла сварить.