ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ Таллиннский ратушный аптекарь и пасхальные символы

Первой смертной, которая встретила воскресшего Христа, была Мария Магдалина. В церкви Ридала есть картина на эту тему с латинским названием Noli me tangere («Не прикасайся ко мне!». Этими словами Христос предостерег Марию, когда она попыталась к нему приблизиться. В Иерусалиме, в храме Гроба Господня, их предположительное место встречи отмечено черными кругами на мраморных плитах. В верхней части алтарных картин в Эстонии часто изображены ангелы-мученики, а между ними – Иисус Христос с триумфальным флагом.

В музее Йоханнеса Миккеля хранится картина «Ужин в Эммаусе». Сам Миккель считал ее работой знаменитого Веласкеса. Но теперь уже доподлинно известно, что она принадлежит кисти художника из Нидерландов. На картине изображены сидящие за столом апостолы и Иисус Христос. Считается, что после воскресения Иисус 40 дней оставался на земле, путешествуя и встречаясь со своими последователями. Однако никто не хотел его признавать, потому что не верил, что можно воскреснуть из мертвых. Только один апостол смотрит на Иисуса с явным изумлением.

В конце Великой недели церковные обычаи связаны со светской праздничной трапезой, потому что заканчивается пост, отсюда и название Пасхи. А что касается яиц и связанных с ними ритуалов, то выкрашенное в желтый цвет яйцо было принято класть в зерно, ожидающее посева, или на поле, которое вскоре должно было быть засеяно.

Красить яйца к воскресным празднованиям можно было начинать уже в субботу. Люди дарили друг другу яйца и обменивались ими в воскресенье. Это играло важную роль в проявлении симпатий или антипатий, особенно среди молодых влюбленных пар. Каждый цвет имел свое значение. Красный означал любовь, а желтый указывал на противоположное чувство.

Обычай красить яйца и выставлять их на праздничный стол сохранился в большинстве наших семей и по сей день. А в нашей семье однажды произошла небольшая неувязка. Дочка позвала на Пасху в гости, по случаю чего накрыла праздничный стол, украсив его крашеными яйцами. Промашка заключалась в том, что яйца она забыла сварить.

Пасхальные яйца Фото: Urmas Luik