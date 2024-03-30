РАЙНЕР САКС ⟩ РПЦ объявила войну против Украины священной, но едва ли это вдохновит российское население

Но российское командование реагирует на всякий случай, поскольку украинские операции на восточном берегу Днепра подтверждают, что российская армия может проспать подобные атаки. Украинский спецназ и раньше ненадолго высаживался в Крыму в ходе спецопераций, и для российского руководства любая новая такая украинская операция будет означать очень большую психологическую и стратегическую неудачу.
Глава МИДа Польши сообщил, что закупленные по инициативе Чехии артиллерийские боеприпасы начали поступать в Украину. Пока публично заявлено, что первые партии боеприпасов поступят на фронт в Украину к середине апреля, и, судя по всему, так и выглядит запуск этого процесса.
Сегодня ночью российская армия атаковала южные регионы Украины двенадцатью иранскими беспилотниками, девять из которых были уничтожены украинскими ПВО. Более серьезные последствия атака беспилотника имела в Одессе, где были отключения электроэнергии.
Ситуация на поле боя
Активность российских войск на фронтах несколько возросла по сравнению с предыдущим днем.
В направлении Сватово и Северодонецка весьма активные атаки российской армии происходили в районе населенного пункта Терны на Лиманском направлении наступления, а также в районе населенного пункта Белогоровка на Северском направлении. Российская армия потеряла в этих атаках большое количество бронетехники и не добилась значительных успехов.
В районе Бахмута активность российских атак снизилась и ситуация не изменилась.
В Донецкой области возросла активность атак российских сил, особенно к западу от Авдеевки. Активны действия россиян были и южнее, в районе Новомихайловки. Идут позиционные бои, крупных движений войск нет.
На Южном фронте произошло несколько отдельных атак, не повлиявших на общую ситуацию. На восточном берегу Днепра российские части совершили три атаки на украинские позиции, но они закончились только потерями в рядах россиян.
Реакция на теракт в Подмосковье
Крупные облавы на мигрантов, за которыми последовали депортации, начались в Санкт-Петербурге. Это ожидаемая реакция российских властей на теракт в Подмосковье. В Санкт-Петербурге проживает большое сообщество трудовых мигрантов среднеазиатского происхождения.
Российские силовые структуры проводят подобные акции шумно и с большим освещением в СМИ. В какой-то момент кампания закончится, и все продолжится прежним чередом.