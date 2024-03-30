РАЙНЕР САКС ⟩ РПЦ объявила войну против Украины священной, но едва ли это вдохновит российское население

Главком ВСУ Сырский дал большое и содержательное интервью изданию «Укринформ». Комментируя ситуацию на фронте, он в целом представил ту же картину, о которой вкратце упомянул президент Украины днем ​​ранее. Ситуация на фронте стабилизировалась, и наступление россиян не приводит к серьезным успехам. Самой большой проблемой, считает генерал, является растущее использование российскими ВВС планирующих авиабомб, которым Украине на данный момент нечего эффективно противопоставить.

У российской стороны также имеется перевес в более тяжелых боеприпасах, в соотношении шесть выстрелов к одному, но качество украинской артиллерии компенсирует разницу. По мнению генерала Сырского, потери России из-за этого очень велики. По его словам, только за февраль и март Россия потеряла 570 танков, 1430 боевых машин пехоты и 1680 артиллерийских систем.

Главком ВСУ удовлетворен действиями своих сил на Черном море и дает понять, что уничтожение российского Черноморского флота будет продолжаться.

Важнейшая внутриполитическая и оборонная проблема Украины сейчас связана с мобилизацией, которую украинский парламент пытается решить совместно с правительством и ВСУ, но решения затягиваются. Самый большой вопрос - это необходимое количество мобилизованных людей.