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РАЙНЕР САКС ⟩ РПЦ объявила войну против Украины священной, но едва ли это вдохновит российское население

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Положение на фронте стабилизировалось
  • Российское наступление не приводит к серьезным прорывам
  • Закупленные по инициативе Чехии артиллерийские боеприпасы начали поступать в Украину

Всемирный русский собор РПЦ принял фактически политический документ, в котором назвал войну в Украине священной войной и по сути объявил Украинскую православную церковь незаконной, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Главком ВСУ Сырский дал большое и содержательное интервью изданию «Укринформ». Комментируя ситуацию на фронте, он в целом представил ту же картину, о которой вкратце упомянул президент Украины днем ​​ранее. Ситуация на фронте стабилизировалась, и наступление россиян не приводит к серьезным успехам. Самой большой проблемой, считает генерал, является растущее использование российскими ВВС планирующих авиабомб, которым Украине на данный момент нечего эффективно противопоставить.

У российской стороны также имеется перевес в более тяжелых боеприпасах, в соотношении шесть выстрелов к одному, но качество украинской артиллерии компенсирует разницу. По мнению генерала Сырского, потери России из-за этого очень велики. По его словам, только за февраль и март Россия потеряла 570 танков, 1430 боевых машин пехоты и 1680 артиллерийских систем.

Главком ВСУ удовлетворен действиями своих сил на Черном море и дает понять, что уничтожение российского Черноморского флота будет продолжаться.

Важнейшая внутриполитическая и оборонная проблема Украины сейчас связана с мобилизацией, которую украинский парламент пытается решить совместно с правительством и ВСУ, но решения затягиваются. Самый большой вопрос - это необходимое количество мобилизованных людей.

В ВСУ ранее заявляли о необходимости мобилизации не менее полумиллиона человек, что позволит демобилизовать украинцев, воюющих в составе армии с начала войны. Однако в Украине нет инфраструктуры для быстрой мобилизации такого большого количества мужчин, и нет возможностей для их обучения. Возрастной предел тех, кого можно мобилизовать, остается второстепенным вопросом. Генерал Сырский ясно дает понять, что он согласен с меньшим количеством мобилизованных, поскольку ему удалось эффективнее наладить переброску на фронт частей, находящихся в резерве.

Генерал Сырский был сдержан и на вопросы о своем предшественнике отвечал лаконично, не допуская критики. В общем, он вел себя так, как предполагают манеры достойного военного.

Религиозные аргументы

27 марта в Москве состоялся Всемирный русский народный собор Русской Православной Церкви, который возглавил Патриарх Кирилл. Это орган, объединяющий церковных российских общественных деятелей, официально не принадлежащих к церковной иерархии. Там был принят по сути политический документ, который касается позиции православной церкви по войне в Украине. В документе война в Украине называется священной войной, а Украинская православная церковь фактически ставится вне закона.

Такое заявление не оставляет сомнений в том, что в случае захвата Россией территории Украины любые действующие в Украине церкви будут ликвидированы и останется действовать только московская церковь. Называя войну в Украине священной войной, РПЦ способствует консолидации общества в отношении агрессии против Украины. Однако на данный момент маловероятно, что религиозные аргументы смогут вызвать большее желание участвовать в войне в российском обществе.

Российские попытки усилить защиту Крыма

В записи в соцсетях, сделанной от имени украинского партизанского движения «Атеш», изображен танковый батальон российской армии, перебрасываемый на западной побережье Крыма для усиления обороны региона. Украинская военная разведка уже несколько месяцев нервирует российское командование публикациями в СМИ о том, что украинцы планируют скорую десантную операцию в Крыму и создание там своих плацдармов. За последние шесть месяцев Украина также получила быстроходные катера от нескольких союзников. Однако вряд ли Украина всерьез планирует высадку более крупного десанта для создания постоянных позиций в Крыму.

Но российское командование реагирует на всякий случай, поскольку украинские операции на восточном берегу Днепра подтверждают, что российская армия может проспать подобные атаки. Украинский спецназ и раньше ненадолго высаживался в Крыму в ходе спецопераций, и для российского руководства любая новая такая украинская операция будет означать очень большую психологическую и стратегическую неудачу.

Глава МИДа Польши сообщил, что закупленные по инициативе Чехии артиллерийские боеприпасы начали поступать в Украину. Пока публично заявлено, что первые партии боеприпасов поступят на фронт в Украину к середине апреля, и, судя по всему, так и выглядит запуск этого процесса.

Сегодня ночью российская армия атаковала южные регионы Украины двенадцатью иранскими беспилотниками, девять из которых были уничтожены украинскими ПВО. Более серьезные последствия атака беспилотника имела в Одессе, где были отключения электроэнергии.

Ситуация на поле боя

Активность российских войск на фронтах несколько возросла по сравнению с предыдущим днем.

В направлении Сватово и Северодонецка весьма активные атаки российской армии происходили в районе населенного пункта Терны на Лиманском направлении наступления, а также в районе населенного пункта Белогоровка на Северском направлении. Российская армия потеряла в этих атаках большое количество бронетехники и не добилась значительных успехов.

В районе Бахмута активность российских атак снизилась и ситуация не изменилась.

В Донецкой области возросла активность атак российских сил, особенно к западу от Авдеевки. Активны действия россиян были и южнее, в районе Новомихайловки. Идут позиционные бои, крупных движений войск нет.

На Южном фронте произошло несколько отдельных атак, не повлиявших на общую ситуацию. На восточном берегу Днепра российские части совершили три атаки на украинские позиции, но они закончились только потерями в рядах россиян.

Реакция на теракт в Подмосковье

Крупные облавы на мигрантов, за которыми последовали депортации, начались в Санкт-Петербурге. Это ожидаемая реакция российских властей на теракт в Подмосковье. В Санкт-Петербурге проживает большое сообщество трудовых мигрантов среднеазиатского происхождения.

Российские силовые структуры проводят подобные акции шумно и с большим освещением в СМИ. В какой-то момент кампания закончится, и все продолжится прежним чередом.

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