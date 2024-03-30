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Дорогими ракетами по старым трубам: украинцы делают муляжи вооружений, по которым Россия бьет «Искандерами»

Postimees
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Украинский солдат у настоящей гаубицы D-20 в Донецкой области.
Украинский солдат у настоящей гаубицы D-20 в Донецкой области. Фото: Oleksandr Ratušniak / Reuters / Scanpix

Из-за снижения объемов поставок западной помощи украинская армия стала все активнее защищать немногочисленную действующую военную технику от атак России с помощью муляжей вооружений, которые создаются из чего угодно.

Одним из тех людей, кто помогает создавать фейковое оружие, является 32-летний Михайло Роман, руководитель небольшого архитектурного бюро в Виноградове, городе в Закарпатской области, недалеко от венгерской границы. В качестве основной работы отец одного ребенка в основном проектирует жилые дома, но по вечерам он начинает конструировать так называемую потемкинскую армию.

Вместе с другими волонтерами группы Роман в секретной мастерской строит макеты ракетных установок и пушек из фанеры, металлических и пластиковых труб, старых покрышек, отходов пенопласта и других дешевых вещей, с помощью которых обманом российских военных заставляют тратить боеприпасы на фальшивые цели, пишет британская газета The Telegraph.

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