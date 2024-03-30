Из-за снижения объемов поставок западной помощи украинская армия стала все активнее защищать немногочисленную действующую военную технику от атак России с помощью муляжей вооружений, которые создаются из чего угодно.
Для подписчиков
Дорогими ракетами по старым трубам: украинцы делают муляжи вооружений, по которым Россия бьет «Искандерами»
Одним из тех людей, кто помогает создавать фейковое оружие, является 32-летний Михайло Роман, руководитель небольшого архитектурного бюро в Виноградове, городе в Закарпатской области, недалеко от венгерской границы. В качестве основной работы отец одного ребенка в основном проектирует жилые дома, но по вечерам он начинает конструировать так называемую потемкинскую армию.