Чтобы надолго сохранить чувство сытости и получить энергию, во время завтрака следует отказаться от простых углеводных бомб, таких как выпечка, блины, сладкие хлопья. Они быстро дают энергию, но через пару часов возникнет ощущение, что желудок снова пуст.
Полезные советы: чем стоит позавтракать, чтобы не проголодаться до обеда
Полноценный завтрак, наполняющий желудок и дающий энергию до обеда, содержит белок, клетчатку, полезные углеводы и полезные жирные кислоты, сообщает американский портал MNS News.
Вы можете прекрасным образом получить белок, например, из яиц, греческого йогурта или куска мяса.
Добавьте в ваш рацион цельнозерновые продукты, такие как овсянка, цельнозерновой хлеб, а также киноа, овощи и фрукты. Все они содержат клетчатку и сложные углеводы, которые помогают дольше сохранять чувство сытости.
Полезные жирные кислоты вы может получить, например, из авокадо, оливкового масла и арахисового масла.