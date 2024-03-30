Полезные советы: чем стоит позавтракать, чтобы не проголодаться до обеда

Чтобы надолго сохранить чувство сытости и получить энергию, во время завтрака следует отказаться от простых углеводных бомб, таких как выпечка, блины, сладкие хлопья. Они быстро дают энергию, но через пару часов возникнет ощущение, что желудок снова пуст.