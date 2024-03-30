Вспоминая Леннарта Мери: история создания комнаты для отдыха секретарей в президентской резиденции

Помимо всего прочего, из воспоминаний о нахождении Леннарта Мери в должности главы государства можно узнать, что за время его пребывания на высшем госпосту в канцелярии президента произошли некоторые реорганизации, в планировании которых президент также принимал личное участие. Например, это создание комнаты отдыха для секретарей.

«Президент умел ценить труд своих секретарей. Он часто заходил поболтать в их кабинет и куда-нибудь еще, проявляя интерес, не перегружены ли они работой, не испытывают ли в чем-то недостатка. Для секретарей за их служебным помещением была оборудована комната отдыха. Леннарт Мери собственноручно набросал план, где там будет стоять шкаф, диван, умывальник, душ, туалет и т. д., и вот как это было сделано при нем, так эта комната и выглядит до сих пор», - писала консультант и советник по управлению Вайке Сиирус в книге «Письмо, резолюция, уведомление, приказ, решение или директива? - Канцелярия Президента Республики : Люди. История. Учреждение. Здание. Изменения. Истории приходов и уходов», изданной в Таллинне в 2012 году.