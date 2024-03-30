Сб, 30.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Вспоминая Леннарта Мери: история создания комнаты для отдыха секретарей в президентской резиденции

rus.postimees.ee
Copy
Леннарт Мери.
Леннарт Мери. Фото: Ain Protsin

29 марта исполнилось 95 лет со дня рождения президента Леннарта Мери. По этому случаю Национальная библиотека подготовила небольшую, но познавательную викторину по теме жизни Мери.

Помимо всего прочего, из воспоминаний о нахождении Леннарта Мери в должности главы государства можно узнать, что за время его пребывания на высшем госпосту в канцелярии президента произошли некоторые реорганизации, в планировании которых президент также принимал личное участие. Например, это создание комнаты отдыха для секретарей.

«Президент умел ценить труд своих секретарей. Он часто заходил поболтать в их кабинет и куда-нибудь еще, проявляя интерес, не перегружены ли они работой, не испытывают ли в чем-то недостатка. Для секретарей за их служебным помещением была оборудована комната отдыха. Леннарт Мери собственноручно набросал план, где там будет стоять шкаф, диван, умывальник, душ, туалет и т. д., и вот как это было сделано при нем, так эта комната и выглядит до сих пор», - писала консультант и советник по управлению Вайке Сиирус в книге «Письмо, резолюция, уведомление, приказ, решение или директива? - Канцелярия Президента Республики : Люди. История. Учреждение. Здание. Изменения. Истории приходов и уходов», изданной в Таллинне в 2012 году.

С вопросами подготовленной Национальной библиотекой викторины можно ознакомиться здесь.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх